Πρακτικά Fed: Μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στους αξιωματούχους για τα επιτόκια

Πολλοί αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θέλουν να δουν τον πληθωρισμό να μειώνεται περαιτέρω πριν υποστηρίξουν πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων φέτος, ιδίως εάν η αγορά εργασίας συνεχίσει να σταθεροποιείται, σύμφωνα με τα πρακτικά που είδαν το «φως» της δημοσιότητας την Τετάρτη, τρεις εβδομάδες μετά τη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 27-28 Ιανουαρίου όπου η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος 3,50% - 3,75% -με «σκορ» 10-2- στην πρώτη συνεδρίασή της το 2026.

Η «συντριπτική πλειοψηφία» των 19 συμμετεχόντων στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η αγορά εργασίας έχει σταθεροποιηθεί, μετά την αύξηση του ποσοστού ανεργίας στα τέλη του 2025, όπως αναφέρουν τα πρακτικά. Και οι περισσότεροι αξιωματούχοι συμφώνησαν ότι το βασικό επιτόκιο της Fed βρίσκεται κοντά σε ένα επίπεδο που ούτε τονώνει ούτε περιορίζει την οικονομία.

Τα πρακτικά υπογράμμισαν επίσης το πόσο βαθιά διχασμένη είναι η Επιτροπή, καθώς αναδεικνύονται τρία διαφορετικά «στρατόπεδα»: Το πρώτο περιλαμβάνει αξιωματούχους που δήλωσαν ότι οι πρόσθετες μειώσεις «πιθανότατα θα είναι κατάλληλες» εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να μειώνεται. Το δεύτερο, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων αμετάβλητων «για κάποιο χρονικό διάστημα», υποδηλώνοντας μια μεγαλύτερη παύση. Και τέλος, υπάρχουν και αρκετοί αξιωματούχοι που δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την «αμφίπλευρη» κατεύθυνση της ανακοίνωσης που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, η οποία ανέφερε ότι η επόμενη κίνηση της Fed θα μπορούσε να είναι είτε μια μείωση, είτε μια αύξηση των επιτοκίων, εάν ο πληθωρισμός παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2%.

Η ρήξη ανάμεσα στα μέλη της Fed θα μπορούσε να βαθύνει εάν ο πρώην Διοικητής της Fed Κέβιν Γουόρς επιβεβαιωθεί ως ο επόμενος πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας. Ο Γουρς έχει ταχθεί υπέρ των χαμηλότερων επιτοκίων, μια θέση που υποστηρίζεται επίσης από τους νυν Διοικητές Στίβεν Μίραν και Κρίστοφερ Γουόλερ. Και οι δύο, ψήφισαν κατά της απόφασης του Ιανουαρίου, προτιμώντας μια ακόμη μεγαλύτερη μείωση.

Σύμφωνα με τα πρακτικά, οι περισσότεροι συμμετέχοντες, προειδοποίησαν ότι η πορεία του πληθωρισμού προς τον στόχο του 2% της Fed μπορεί να είναι πιο αργή και πιο άνιση από ό,τι αναμενόταν γενικά και έκριναν ότι ο κίνδυνος να παραμείνει σταθερά πάνω από τον στόχο είναι σημαντικός.

Από τη συνεδρίαση, τα στοιχεία για την εργασία ήταν ανάμεικτα, με ενδείξεις ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα επιβραδύνεται περαιτέρω και ότι η πενιχρή ανάπτυξη προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,3% τον Ιανουάριο και η αύξηση των μισθών εκτός γεωργίας ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η βασική μέτρηση τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών της Fed έχει κυμανθεί γύρω στο 3%. Ωστόσο, μια έκθεση την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν πέντε ετών.