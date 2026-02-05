Wall Street: «3x3» πτωτικό σερί για S&P 500 και Nasdaq - «Βαρίδι» ασήμι, Bitcoin και Alphabet

Οι πιέσεις που ασκήθηκαν στις αγορές από το Bitcoin και το ασήμι, αλλά και από τις τεχνολογικές μετοχές, ιδίως της Alphabet, αποτέλεσαν «βαρίδι» για το επενδυτικό ηθικό.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης για τους δείκτες στη Wall Street, με τους S&P 500 και Nasdaq να σημειώνουν «3x3» πτωτικό σερί, καθώς οι πιέσεις που ασκήθηκαν στις αγορές από το Bitcoin και το ασήμι, τα οποία -και τα δύο- «βυθίστηκαν» στο «κόκκινο», αλλά και από τις τεχνολογικές μετοχές, ιδίως της Alphabet, αποτέλεσαν «βαρίδι» για το επενδυτικό ηθικό.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα κατέγραψε πτώση μετά την δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μπορεί να σώσει τα κρυπτονομίσματα, με τα νεύρα των επενδυτών να δοκιμάζονται καθώς αυτή την ώρα χάνει ακόμα και το «μαξιλάρι» των 70.000 δολαρίων. Το αρνητικό momentum μοιάζει να δυναμώνει στα crypto, λόγω της υποχώρησης της ζήτησης και την αστάθεια που καταγράφεται αυτή την εβδομάδα στις μετοχές τεχνολογίας, ενώ τα έντονα σκαμπανεβάσματα στα πολύτιμα μέταλλα προσφέρουν μία έξτρα δόση ανησυχίας. Ειδικότερα, το Bitcoin υποχωρούσε 12,71% και διαπραγματευόταν στα 64.106,23 δολάρια στο κλείσιμο της Wall Street.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 1,20% στις 49.908 μονάδες, ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 διολίσθησε 1,20% στις 6.799 μονάδες, ενώ τεχνολογικός δείκτης ο Nasdaq έχασε 1,59% στις 225402 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Alphabet έκλεισε στο -0,5%, παρόλο που για το δ' τρίμηνο κατέγραψε ετήσια αύξηση 18% στα έσοδα και 30% στην κερδοφορία. Ειδικότερα, η μητρική της Google ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 34,46 δισ. δολάρια ή 2,82 δολάρια ανά μετοχή, πάνω από την πρόβλεψη για 2,63 δολ/μτχ με έσοδα 113,83 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 111,43 δισ. δολάρια. Παράλληλα, το Google Cloud απέφερε 17,66 δισ. δολάρια, υπερκερνώντας την πρόβλεψη για 16,18 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την StreetAccount, με ράλι 47% σε σχέση με αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η μονάδα Cloud φιλοξενεί τις περισσότερες υπηρεσίες και προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Επιπλέον, πιέσεις δέχεται και Qualcomm, η μετοχή της οποίας διολίσθησε σχεδόν 8,5% ελέω του αδύναμου forecast για το β' τρίμηνο, λόγω της παγκόσμιας έλλειψης τσιπ μνήμης, παρά το γεγονός πως τα κέρδη του πρώτου τριμήνου για το 2026 ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Ειδικότερα, η εταιρεία κατασκευής τσιπ ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 3,5 δολάρια ανά μετοχή (EPS) έναντι πρόβλεψης για 3,41 δολ/μτχ και έσοδα 12,25 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από την εκτίμηση για 12,21 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά κέρδη κατά την περίοδο ανήλθαν σε 3 δισ. δολάρια ή 2,78 δολάρια ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης 2,18 δισ. δολαρίων ή 2,83 δολαρίων ανά μετοχή την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στο τρέχον τρίμηνο, αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 2,45 και 2,65 δολαρίων με έσοδα από 10,2 δισ. έως 11 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG ανέμεναν 11,11 δισ. δολάρια σε πωλήσεις και κέρδη 2,89 δολαρίων ανά μετοχή.

Στο μεταξύ, απώλειες έως και 14% την Πέμπτη κατέγραψε το ασήμι, διακόπτοντας μια διήμερη ανάκαμψη, καθώς το πολύτιμο μέταλλο συνεχίζει να κλονίζεται από την υπερβολική μεταβλητότητα, ενώ πτώση κατέγραψε και ο χρυσός. Ειδικότερα, το ασήμι στην αγορά σποτ κατρακύλησε 12,1%, περίπου στα 77,34 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Νέα Υόρκη αποδυναμώθηκαν περισσότερο από 9% χαμηλότερα στα 76 δολάρια ανά ουγγιά. Εν τω μεταξύ, ο χρυσός στην αγορά σποτ διολίσθησε 1,8% στα 4.872,83 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ futures έχασαν 12% στα 4.889,5 δολάρια.

Στα «μάκρο» της ημέρας, σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2009 εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 οι απολύσεις στις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι προθέσεις προσλήψεων υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο από εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας outplacement Challenger, Gray & Christmas. Πιο συγκεκριμένα, οι αμερικανικές εταιρείες ανακοίνωσαν 108.435 απολύσεις τον Ιανουάριο με αύξηση 118% σε ετήσια βάση και κατά 205% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από οποιονδήποτε Ιανουάριο στην ιστορία των ΗΠΑ από το 2009 όταν η οικονομία βρισκόταν στους τελευταίους μήνες της χειρότερης ύφεσης από το Great Depression της δεκαετίας του 1930.

Επιπλέον, έντονη αύξηση σημειώθηκε στον αριθμό των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, ενδεχομένως λόγω των χιονοθύελλων σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για πρώτη φορά αυξήθηκαν κατά 22.000 στον εποχικά προσαρμοσμένο αριθμό των 231.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιανουαρίου.

Τέλος, μειώθηκαν απροσδόκητα οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020, ενώ οι απολύσεις σημείωσαν ελαφρά άνοδο, ενισχύοντας την άποψη των αναλυτών πως ζήτηση για εργαζόμενους στην αμερικανική αγορά κινείται υποτονικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν σε 6,54 εκατομμύρια από 6,93 εκατομμύρια τον Νοέμβριο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων σε έρευνα του Bloomberg.