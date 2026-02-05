Πολιτική | Ελλάδα

Τσιάρας: Σε συντονισμό με την ΕΕ για την οριστική εκρίζωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, συναντήθηκε σήμερα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, Olivér Varhelyi, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσιάρας σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, «καθ' όλη αυτήν την περίοδο, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου και, πλέον, τα ενισχύει ακόμα περισσότερο, με στόχο τον αποτελεσματικό περιορισμό της νόσου. Όπως συμφωνήσαμε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων αυτών είναι απολύτως αναγκαία.

Η πλήρης συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων είναι κρίσιμη, για να ανακοπεί η εξάπλωση της ευλογιάς, να προστατευθούν τα ελληνικά κοπάδια αιγοπροβάτων και να διασφαλιστεί η εγχώρια γαλακτοπαραγωγή».

«Η Ελλάδα παραμένει σε πλήρη και στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία της υγείας των ζώων, τη στήριξη των κτηνοτρόφων και την οριστική εκρίζωση της νόσου», σημειώνει ο κ. Τσιάρας.

