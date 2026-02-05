Ειδήσεις | Διεθνή

Ξεκινά έρευνα για τις σχέσεις του διευθύνοντος συμβούλου του Νταβός με τον Τζέφρι Έπστιν

Ξεκινά έρευνα για τις σχέσεις του διευθύνοντος συμβούλου του Νταβός με τον Τζέφρι Έπστιν
Ο Μπέργκε Μπρέντε είχε συναντήσει τον Έπστιν σε τρία επιχειρηματικά δείπνα το 2018 και το 2019.

Οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη μιας εσωτερικής έρευνας με επίκεντρο τις διασυνδέσεις του διευθύνοντος συμβούλου του Μπέργκε Μπρέντε με τον εγκληματία Τζέφρι Έπστιν, τον οποίο είχε συναντήσει σε τρία επιχειρηματικά δείπνα το 2018 και το 2019.

Οι διοργανωτές του Φόρουμ, στο οποίο συναντώνται κάθε χρόνο οι οικονομικές, πολιτικές και διπλωματικές ελίτ στο χειμερινό θέρετρο του Νταβός, θέλουν να «αποσαφηνίσουν» τις διασυνδέσεις του Μπρέντε, την ώρα που τα ονόματα πολλών προσωπικοτήτων εμφανίζονται στα έγγραφα που προσφάτως είδαν το φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης.

Επομένως, ζήτησαν από την επιτροπή τους που είναι αρμόδια για τον έλεγχο να ξεκινήσει «μία ανεξάρτητη έρευνα», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Νταβός (Davos)
Τζέφρι Έπστιν (Jeffrey Epstein)
