Κεραμέως: Η αναβάθμιση των συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ΑΡΙΑΔΝΗ ενισχύει εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Η νέα ψηφιακή εποχή των συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ΑΡΙΑΔΝΗ θα προσφέρει ουσιαστική απλοποίηση διαδικασιών για τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, τόνισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σε ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το ΕΒΕΠ και το υπουργείο Εργασίας Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, σύμφωνα με την υπουργό, για πρώτη φορά, έπειτα από 12 χρόνια επετεύχθη δραστική αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που καθίσταται πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Όπως επεσήμανε, στόχος είναι η ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών, η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και η διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και η ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Κρίσιμο ζητούμενο, δεν είναι μόνο η τεχνολογική επιτυχία, αλλά και η ορθή εφαρμογή με μεταβατική ευελιξία και επαρκή υποστήριξη των επιχειρήσεων. Όλα θα κριθούν από το πόσο σύντομα θα επιτύχουν ταυτόχρονα τρεις στόχους: τη διαφάνεια και προστασία εργαζομένων και εργοδοτών, αποτελεσματικό έλεγχο για την Πολιτεία και λειτουργική βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούν έναν κομβικό πυλώνα της νέας ψηφιακής εποχής και ένα διπλό εργαλείο που, εφόσον εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων. Η πραγματική χρησιμότητά τους θα αναδειχθεί από τα στοιχεία και τις λειτουργίες που θα ενσωματωθούν, αλλά και από την εξοικείωση των επιχειρήσεων».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτικής για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, το θέμα της ημερίδας εστίασε στην ενδελεχή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο, η μετάβαση στα νέα συστήματα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και ΑΡΙΑΔΝΗ να είναι ευχερής και εργαλείο χρήσης για τις επιχειρήσεις.

Από την ανάλυση σχετικά με την λειτουργία των δύο συστημάτων, διαπιστώνεται ότι, για τις επιχειρήσεις καταργείται η υποχρέωση υποβολής πολλαπλών εντύπων, όπως τα Ε4 και Ε9. Η πλήρως ηλεκτρονική διαχείριση, χωρίς φυσική παρουσία, σε συνδυασμό με τη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα μισθοδοσίας, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και ενισχύει την ασφάλεια συμμόρφωσης. Στον κλάδο του λιανεμπορίου, όπου η ευελιξία ωραρίων και η διαχείριση βαρδιών αποτελούν καθημερινή πρόκληση, διευκολύνεται η ψηφιακή δήλωση υπερωριών, έκτακτων βαρδιών, 6ης ημέρας εργασίας και ειδικών ρυθμίσεων, προσφέροντας σαφή εικόνα και προστασία, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους εργαζόμενους. Για τη βιομηχανία, τα συστήματα λειτουργούν ως εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού και προβλεψιμότητας σε σύνθετα εργασιακά σχήματα.

H επιτυχία θα κριθεί από το πόσο σύντομα θα επιτευχθούν ταυτόχρονα τρεις στόχοι: διαφάνεια και προστασία των εργαζομένων, αποτελεσματικός έλεγχος για την Πολιτεία και λειτουργική βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και το ΑΡΙΑΔΝΗ συνιστούν κομβικό πυλώνα της νέας ψηφιακής εποχής της αγοράς εργασίας και ένα εργαλείο που, εφόσον εφαρμοστεί με ισορροπία, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη θεσμική αξιοπιστία της».

