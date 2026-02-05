Ισχυρή, διψήφια πτώση για το ασήμι - Πιέσεις στον χρυσό

Οι παίκτες της αγοράς είχαν προειδοποιήσει ότι οι τιμές είναι μακριά από τα βιώσιμα επίπεδα, μετατρέποντας το εμπόριο ασημιού σε όλο και πιο επικίνδυνη επενδυτική στρατηγική.

Απώλειες έως και 14% την Πέμπτη κατέγραψε το ασήμι, διακόπτοντας μια διήμερη ανάκαμψη, καθώς το πολύτιμο μέταλλο συνεχίζει να κλονίζεται από την υπερβολική μεταβλητότητα, ενώ πτώση κατέγραψε και ο χρυσός. Ειδικότερα, το ασήμι στην αγορά σποτ κατρακύλησε 12,1%, περίπου στα 77,34 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Νέα Υόρκη αποδυναμώθηκαν περισσότερο από 9% χαμηλότερα στα 76 δολάρια ανά ουγγιά.

Εν τω μεταξύ, ο χρυσός στην αγορά σποτ διολίσθησε 1,8% στα 4.872,83 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ futures έχασαν 12% στα 4.889,5 δολάρια. Η πλατίνα απώλεσε 7,5% στα 2.057,86 δολάρια η ουγγιά, ενώ το παλλάδιο σημείωσε βουτιά 5,3% στα 1.680,50 δολάρια. Το δολάριο ανέβηκε σε υψηλό δύο εβδομάδων, ο S&P 500 κατέπεσε σε χαμηλό δύο εβδομάδων και ο Nasdaq κατηφόρησε σε χαμηλό διμήνου.

ΖΤο ασήμι βρισκόταν σε ρεκόρ ανόδου πριν καταρρεύσει σχεδόν 30% την περασμένη Παρασκευή ενώ το 2025, μέτρησε ράλι περίπου 146%. Οι αναλυτές επισημαίνουν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια, τις θέσεις με μόχλευση και τις συναλλαγές με αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης (call-option), ως βασικούς παράγοντες στις ακραίες διακυμάνσεις τιμών και όχι την υπερπροσφορά ή τη ζήτηση.

«Έχουμε δει πολλές speculator positions να συσσωρεύονται... Δεν νομίζω ότι έχουν ξεκαθαριστεί πλήρως», τόνισε ο Σουνίλ Γκαργκ, διευθύνων σύμβουλος της Lighthouse Canton. Σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ το βασικό σενάριο για τη ζήτηση ασημιού εξακολουθεί να ισχύει, συμβουλεύει στάση αναμονής για να «εξαλειφθούν» πρώτα αυτές οι τοποθετήσεις καθώς το ασήμι έχει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και τεχνολογικών χρήσεων, που εκτείνεται από την ηλιακή ενέργεια, τους καταλύτες και τα ηλεκτρονικά, μεταξύ άλλων.

Η διόρθωση του ασημιού ήταν μεγαλύτερη από αυτή του χρυσού λόγω των αυστηρότερων συνθηκών ρευστότητας στην αγορά του Λονδίνου, οι οποίες μεγέθυναν την αστάθεια των τιμών. H Goldman Sachs πρόσθεσε ότι ο χρόνος της αστάθειας υποδηλώνει ότι οι δυτικές ροές, και όχι η κινεζική κερδοσκοπία, βρίσκονται πίσω από μεγάλο μέρος της συσσώρευσης και της χαλάρωσης, σημειώνοντας ότι οι περισσότερες από τις πιο βίαιες κινήσεις έγιναν ενώ οι κινεζικές αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ήταν κλειστές.