Amazon: Οι προβλέψεις για δαπάνες 200 δισ. δολάρια το 2026 «βύθισαν» τη μετοχή 10%

«Βουτιά» έως και 10% σημείωσε η μετοχή της Amazon, καθώς ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε μεν τα οικονομικά στοιχεία του για το τέταρτο τρίμηνο μετά το «καμπανάκι» της Wall Street, όπου τα έσοδα ήταν υψηλότερα των εκτιμήσεων, αλλά οι προβλέψεις που εξέδωσε για δαπάνες που θα αγγίξουν τα 200 δισ. δολάρια το τρέχον οικονομικό έτος φαίνεται να απογοήτευσαν τους επενδυτές.

Ειδικότερα, η εταιρεία πέτυχε κέρδη 1,95 δολαρίων ανά μετοχή, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 1,97 δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές. Τα έσοδα ανήλθαν στα 213,39 δισ. δολάρια, σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις για 211,33 δισ. δολάρια.

Ο τομέας της Amazon Web Services κατέγραψε κέρδη 35,58 δισ. δολαρίων, συγκριτικά με τα 34,93 δισ. δολαρίων που αναμενόταν, σύμφωνα με το StreetAccount. Στο τομέα της διαφήμισης σημείωσε κέρδη 21,32 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών για 21,16 δισ. δολάρια.

Η Amazon προέβλεψε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αγγίξουν τα 200 δισ. δολάρια φέτος, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν 146,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την FactSet. Η εταιρεία ανέφερε πως αναμένει οι κεφαλαιουχικές δαπάνες να συνεχίσουν να αυξάνονται φέτος, καθώς εισέρχεται «επιθετικά» στο «παιχνίδι» του AI με επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και άλλες υποδομές για να ανταποκριθεί στην αύξηση της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη.

«Με τόσο ισχυρή ζήτηση για τα υπάρχοντα προϊόντα μας και σημαντικές ευκαιρίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα τσιπ, η ρομποτική και οι δορυφόροι σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, αναμένουμε να επενδύσουμε περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες σε ολόκληρη την Amazon το 2026 και προβλέπουμε ισχυρή μακροπρόθεσμη απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι σε ανακοίνωση.