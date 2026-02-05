Πολιτική | Διεθνή

Ουκρανία: Κίεβο και Μόσχα θα συνεχίσουν τις τριμερείς συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες

Η ανακοίνωση εκφράζει τις ευχαριστίες της Ουκρανίας στα ΗΑΕ για την οργάνωση της συνάντησης και στον Τραμπ για «την ηγεσία του στην προώθηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου».

Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σήμερα, έπειτα από δύο ημέρες τριμερών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να διεξάγουν περαιτέρω συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας.

«Οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν να ενημερώσουν τις αντίστοιχες πρωτεύουσές τους και να συνεχίσουν τις τριμερείς συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η ανακοίνωση εκφράζει τις ευχαριστίες της Ουκρανίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την οργάνωση της συνάντησης και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «την ηγεσία του στην προώθηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

