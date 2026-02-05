Τραμπ: Υποστήριξη προς την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ενόψει των εκλογών της Κυριακής

Συμπλήρωσε πως ανυπομονεί να την υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο στις 19 Μαρτίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα την υποστήριξή του στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ενόψει των εκλογών της Κυριακής, συμπληρώνοντας πως ανυπομονεί να την υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο στις 19 Μαρτίου.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας «χρήζει αναγνώρισης για το έργο που η ίδια και ο συνασπισμός της επιτελούν», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ως εκ τούτου, συμπληρώνει στην ανάρτησή του, «ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι τιμή μου να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου» στη Σανάε Τακαΐτσι.

Η 64χρονη Τακαΐτσι – μια σκληροπυρηνική συντηρητική πολιτικός με εθνικιστικές απόψεις, επικεφαλής του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος – ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 21 Οκτωβρίου κι έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Τον Ιανουάριο αποφάσισε να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, φιλοδοξώντας να εξασφαλίσει ισχυρότερη εντολή για να εφαρμόσει το φιλόδοξο πολιτικό της πρόγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ