Πορτογαλία: Αναβολή των προεδρικών εκλογών σε κοινότητα λόγω των καταστροφών από την καταιγίδα Λεονάρντο

Όταν επισκέφτηκε την περιοχή, σήμερα το πρωί, ο απερχόμενος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα αναφέρθηκε στην πιθανότητα αναβολής των εκλογών, διευκρινίζοντας ότι αρμόδιες για να λάβουν την απόφαση είναι οι δημοτικές αρχές και όχι η κυβέρνηση ή άλλη εθνική αρχή.

Μια κοινότητα της νότιας Πορτογαλίας, που έχει πληγεί σφοδρά από τις πλημμύρες που συνόδευαν την καταιγίδα Λεονάρντο στην Ιβηρική, ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να αναβάλει για μία εβδομάδα τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, που είναι προγραμματισμένος για αυτήν την Κυριακή, όπως είπε η δήμαρχος Κλαρίς Κάμπος στο πρακτορείο Lusa.

Όταν επισκέφτηκε την περιοχή, σήμερα το πρωί, ο απερχόμενος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα αναφέρθηκε στην πιθανότητα αναβολής των εκλογών, διευκρινίζοντας ότι αρμόδιες για να λάβουν την απόφαση είναι οι δημοτικές αρχές και όχι η κυβέρνηση ή άλλη εθνική αρχή.

«Θα προτείνω σήμερα στον άλλον υποψήφιο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις διάφορες δημοτικές αρχές, για λόγους ισότητας όλων των Πορτογάλων, να αναβάλουμε για μία εβδομάδα την εκλογική διαδικασία», είπε ο Αντρέ Βεντούρα, σε μια προεκλογική εκδήλωση στη νότια Πορτογαλία.

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα βρεθούν αντιμέτωποι ο μετριοπαθής σοσιαλιστής υποψήφιος Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο και ο αρχηγός της πορτογαλικής ακροδεξιάς Αντρέ Βεντούρα, οι οποίοι κατέλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση, αντίστοιχα, στον πρώτο γύρο της 18ης Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ