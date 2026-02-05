Γιατί η Anthropic πυροδότησε sell off στις μετοχές λογισμικού

Tο Claude Opus 4.6 θα μπορούσε να επεξεργαστεί 1 εκατ. "tokens" ενώ η Anthropic στοχεύει να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογίας πριν από την πολυαναμενόμενη IPO της.

Αναβαθμισμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε η Anthropic, ενώ πριν από μερικά 24ωρα οι εξελίξεις στα προϊόντα της πυροδότησαν μαζικό sell off παραδοσιακών μετοχών λογισμικού. Η Αnthropic δήλωσε ότι το μοντέλο Claude Opus 4.6 αποτελεί αναβάθμιση του μοντέλου Opus 4.5 που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο και μπορεί να εκτελεί εργασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πιο αξιόπιστα, με βελτιωμένη ανάλυση σε coding και χρηματοοικονομικά.

Μάλιστα, το Claude Opus 4.6 θα μπορούσε να επεξεργαστεί 1 εκατ. "tokens" ενώ η Anthropic στοχεύει να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογίας πριν από την πολυαναμενόμενη IPO της, σε μια εποχή ανταγωνισμού από την Google και την OpenAI. Εν τω μεταξύ, η Anthropic πιέζει για επιχειρηματικές συμφωνίες με προϊόντα όπως το Claude Cowork, το οποίο εκτελεί εργασίες υπολογιστών για υπαλλήλους γραφείου.

Η ταχεία ανάπτυξη των εταιρειών AI έχει πυροδοτήσει φόβους ότι οι παλαιότερες επιχειρήσεις λογισμικού θα χάσουν τη σημασία τους, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη τις κερδίζει στο δικό τους παιχνίδι. Οι μετοχές των Salesforce Workday και Thomson Reuters σημειώνουν πτώση περίπου 3% η καθεμία την Πέμπτη, επεκτείνοντας τις πτώσεις της περασμένης εβδομάδας.

Ωστόσο, στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, καθησυχάζουν σχετικά με την αναστάτωση, υποστηρίζοντας ότι τα εξειδικευμένα προϊόντα, τα τεράστια δεδομένα και η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από παλαιότερες εταιρείες λογισμικού θα λειτουργήσει ευεργετικά για την αγορά.

Ο Σκοτ Γουάιτ, επικεφαλής προϊόντων της Anthropic για επιχειρήσεις, επεσήμανε ότι ο στόχος ήταν να συνδεθεί η τεχνητή νοημοσύνη με παλαιότερα εργαλεία λογισμικού για να γίνουν πιο χρήσιμα. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε και στην πραγματικότητα μειώνουμε το όριο για να αξιοποιήσουμε περισσότερο αυτά τα εργαλεία»,υπογράμμισε εξηγώντας πως το Claude Cowork, μοιάζει περισσότερο με «το μέσο για να γίνει εύκολα όλη η σκληρή δουλειά».