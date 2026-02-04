Alphabet: Έσοδα 113,83 δισ. δολαρίων το δ' τρίμηνο - Ισχυρές κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2026

Ο τεχνολογικός κολοσσός αναμένει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx - capital expenditures) για το 2026 θα κυμανθούν από 175 έως 185 δισ. δολάρια - σχεδόν διπλάσιες από το 2025.

Ετήσια αύξηση 18% στα έσοδα και 30% στην κερδοφορία για το τέταρτο τρίμηνο ανακοίνωσε η Alphabet μετά το «καμπανάκι» της Wall Street, με τη μετοχή της την Τετάρτη να σημειώνει απώλειες 2,16% ενώ μετασυνεδριακά επεκτείνονται κατά -1,3%.

Ειδικότερα, η μητρική της Google ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 34,46 δισ. δολάρια ή 2,82 δολάρια ανά μετοχή, πάνω από την πρόβλεψη για 2,63 δολ/μτχ με έσοδα 113,83 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 111,43 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, το Google Cloud απέφερε 17,66 δισ. δολάρια, υπερκερνώντας την πρόβλεψη για 16,18 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την StreetAccount, με ράλι 47% σε σχέση με αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η μονάδα Cloud φιλοξενεί τις περισσότερες υπηρεσίες και προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Τα έσοδα από διαφημίσεις ανήλθαν σε 82,28 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 13,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος αλλα υστέρησαν οι διαφημίσεις στο YouTube με 11,38 δισ. δολάρια έναντι πρόβλεψης για 11,84 δισ. δολάρια αλλά και πάλι ισοδυναμεί με άλμα 9% από 4ο τρίμηνο του 2024.

Τα traffic acquisition costs ανήλθαν σε 16,59 δισ. δολάρια, υπερακοντίζοντας την εκτίμηση για 16,20 δισ. δολάρια. Ο τεχνολογικός κολοσσός αναμένει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx - capital expenditures) για το 2026 θα κυμανθούν από 175 έως 185 δισ. δολάρια - σχεδόν διπλάσιες από το 2025.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Σούνταρ Πιτσάι εκτίμησε ότι οι επενδύσεις αποδίδουν: «Βλέπουμε τις επενδύσεις και τις υποδομές μας στην Τεχνητή Νοημοσύνη να οδηγούν τα έσοδα και την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς» τόνισε o CEO. «Η αναζήτηση γνώρισε τη μεγαλύτερη χρήση από ποτέ, με την ΑΙ να συνεχίζει να οδηγεί την επέκτασή μας» πρόσθεσε.