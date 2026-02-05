Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009 οι απολύσεις στις ΗΠΑ

Πιο συγκεκριμένα, οι αμερικανικές εταιρείες ανακοίνωσαν 108.435 απολύσεις τον Ιανουάριο με αύξηση 118% σε ετήσια βάση και κατά 205% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2009 εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 οι απολύσεις στις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι προθέσεις προσλήψεων υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο από εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας outplacement Challenger, Gray & Christmas.

Πιο συγκεκριμένα, οι αμερικανικές εταιρείες ανακοίνωσαν 108.435 απολύσεις τον Ιανουάριο με αύξηση 118% σε ετήσια βάση και κατά 205% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από οποιονδήποτε Ιανουάριο στην ιστορία των ΗΠΑ από το 2009 όταν η οικονομία βρισκόταν στους τελευταίους μήνες της χειρότερης ύφεσης από το Great Depression της δεκαετίας του 1930.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες ανακοίνωσαν μόλις 5.306 προσλήψεις στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, όταν δηλαδή η Challenger, Gray & Christmas ξεκίνησε να συλλέγει δεδομένα.

Παρ' όλο που το αφήγημα για την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας κάνει λόγο για καθεστώς «no hire - no fire», τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι απολύσεις αρχίζουν να κλιμακώνονται.