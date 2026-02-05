Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν έφεραν πτώση σχεδόν 3% στο πετρέλαιο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 1,91 δολάρια ή 2,75%, στα 67,55 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αργό πετρέλαιο WΤΙ των ΗΠΑ απώλεσε 1,85 δολάρια ή 2,84%, στα 63,29 δολάρια.

Η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Ομάν την Παρασκευή, έφερε απώλειες για το πετρέλαιο την Πέμπτη, καθώς μετριάστηκαν οι ανησυχίες για μια πιθανή στρατιωτική επέμβαση της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, που θα μπορούσε να διαταράξει την προσφορά από μία μεγάλη χώρα - παραγωγό της Μέσης Ανατολής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 1,91 δολάρια ή 2,75%, στα 67,55 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ απώλεσε 1,85 δολάρια ή 2,84%, στα 63,29 δολάρια. Ο Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής αγοράς στην IG, επεσήμανε την αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες ως τον λόγο για τις διακυμάνσεις των τιμών, αλλά η αισιοδοξία στις αμερικανο-ιρανικές σχέσεις έχει επιστρέψει μέχρι έναν βαθμό.

Το Ιράν είναι ανοιχτό στο να συζητήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου, με τις δυτικές χώρες, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν επίσης να συμπεριλάβουν στην ομπρέλα των διαπραγματεύσεων τους βαλλιστικούς πυραύλους της Τεχεράνης, την υποστήριξή της σε ένοπλες ομάδες στη Μέση Ανατολή και τη μεταχείριση του ίδιου της του λαού.

Παρά τις συνομιλίες, υπάρχουν ανησυχίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχίσει τις απειλές του για χτύπημα το Ιράν, τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό μεταξύ του ΟPEC, διακινδυνεύοντας ενδεχομένως μια ευρύτερη αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή. Εκτός από την πιθανή διαταραχή της ιρανικής παραγωγής σε περίπτωση σύγκρουσης, υπάρχουν ανησυχίες ότι οι εξαγωγές από άλλους παραγωγούς του Κόλπου θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Περίπου το 1/5 της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου περνάει από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Ομάν και Ιράν με άλλα μέλη του ΟPEC, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω της οδού. Σε άλλα νέα, παρατηρήθηκαν μειώσεις στα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο παραγωγό και καταναλωτή «μαύρου χρυσού» στον κόσμο και αυξήσεις στα αποθέματα βενζίνης.