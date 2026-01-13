Μικτά πρόσημα στη Wall Street με πληθωρισμό και εταιρικά αποτελέσματα στο επίκεντρο

Ο πληθωρισμός των ΗΠΑ έτρεξε με ρυθμό 2,7% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι πρόκειται για αποκλιμάκωση.

Σε μικτό έδαφος κινούνται οι δείκτες της Wall Street την Τρίτη, μετά τα νέα ρεκόρ που σημειώθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τα νέα στοιχεία σχετικά με τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, ο οποίος έτρεξε με ρυθμό 2,7% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, ενώ το βλέμμα τους είναι στραμμένο και στα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται για το τέταρτο τρίμηνο.

Η εν λόγω μέτρηση ενισχύει τις ελπίδες ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) εξετάζει την επόμενη κίνησή της σχετικά με τα επιτόκια ενόψει της συνεδρίασης στις 28 Ιανουαρίου. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας παρουσίασε αύξηση 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια βάση αγγίζοντας χαμηλό τεσσάρων ετών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,57% στις 49.309 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 χάνει 0,06% στις 6.973 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχύεται κατά 0,16% στις 23.767 μονάδες, με ώθηση από την άνοδο κατά 6,6% που καταγράφει η AMD, έπειτα από την αναβάθμιση που δέχτηκε από την KeyBanc.

Η χθεσινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με κέρδη και νέα ρεκόρ. Ο Dow Jones έκλεισε με μικρή άνοδο 0,17% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα ρεκόρ των 49.590 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 πρόσθεσε 0,16% στις 6.977 μονάδες, επίπεδα που συνιστούν επίσης ιστορικό υψηλό. Ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,26% στις 23.733 μονάδες.

Στο ταμπλό, άνοδο 7% παρουσίασαν τα έσοδα τετάρτου τριμήνου της JP Morgan. Ειδικότερα, ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 5,23 δολάρια ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 5 δολ/μτχ ενώ ο τζίρος της αυξήθηκε 7% στα 46,77 δισ. δολάρια, υψηλότερα από την εκτίμηση των 46,201 δισ. δολαρίων των αναλυτών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν επίσης κατά 7% στα 25,1 δισ. δολάρια, αντιστοιχώντας στις προσδοκίες των αναλυτών για τα καθαρά κέρδη από τόκους. Η μετοχή του τραπεζικού κολοσσού υποχωρεί κατά 2,3%.

Επιπλέον, η μετοχή της Delta Air Lines χάνει 2,7% λόγω των μικτών αποτελεσμάτων που κατέγραψε το τέταρτο τρίμηνο. Ειδικότερα, η εταιρεία σημείωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,55 δολάρια έναντι 1,53 δολαρίων των εκτιμήσεων συναίνεσης από την LSEG. Τα προσαρμοσμένα έσοδα, όμως, ήταν 14,61 δισ. δολ. έναντι 14,69 δισ. δολ. της εκτίμησης.

Παρόλα αυτά, η αεροπορική εταιρεία προέβλεψε ότι τα κέρδη της σε σχέση με το 2025 θα μπορούσαν να αυξηθούν φέτος περισσότερο από 20% λόγω της ισχυρής ζήτησης για ταξίδια, και ενδεχομένως να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα, η Delta προέβλεψε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 6,50 και 7,50 δολαρίων φέτος, σε σύγκριση με την εκτίμηση των αναλυτών για 7,25 δολάρια ανά μετοχή.

Το επενδυτικό κοινό αναμένει περισσότερα εταιρικά αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στον τραπεζικό κλάδο, αφού οι Bank of America, Citigroup και Morgan Stanley θα ανακοινώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όσον αφορά την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, σε μία δήλωση στήριξης προς τον πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ μετά την ποινική διαδικασία που έχει κινηθεί εις βάρος του, προχώρησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και άλλοι οκτώ κεντρικοί τραπεζίτες, σε συνέχεια των δηλώσεων που έκαναν τρεις πρώην πρόεδροι της Fed, οι Γέλεν, Μπερνάνκι, Γκρίνσπαν.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν: «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα και στον πρόεδρό του Jerome H. Powell. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής σταθερότητας προς το συμφέρον των πολιτών που εξυπηρετούμε. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί αυτή η ανεξαρτησία, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία. Ο πρόεδρος Powell έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, εστιάζοντας στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας σεβαστός συνάδελφος που χαίρει της υψηλότερης εκτίμησης από όλους όσους έχουν συνεργαστεί μαζί του.»