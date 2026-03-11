Κόστα: Ζωτικής σημασίας η ενεργειακή συνεργασία ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν λόγω Μέσης Ανατολής

Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αζερμπαϊτζάν είναι «πιο σημαντική από ποτέ», καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλονίζει τις διεθνείς αγορές, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατά την επίσκεψή του στο Μπακού.

«Με τον πόλεμο στο Ιράν να κλονίζει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, η ενεργειακή συνεργασία μας είναι πιο σημαντική από ποτέ», είπε ο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον αζέρο πρόεδρο Ιλχάμ Αλίεφ.

Το Αζερμπαϊτζάν, μια πρώην σοβιετική δημοκρατία στον Καύκασο – στα βορειοδυτικά του Ιράν – και σημαντικός εξαγωγέας υδρογονανθράκων, έχει ήδη διαδραματίσει «κομβικό ρόλο» στις προσπάθειες της ΕΕ να διαφοροποιήσει τις πηγές του ενεργειακού εφοδιασμού της, συμπλήρωσε ο Κόστα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διευκρίνισε ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν επίσης τρόπους για την εμβάθυνση των σχέσεών τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο Αλίεφ τόνισε πως το Αζερμπαϊτζάν «εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φοβούνται ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – ο οποίος ξέσπασε μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου – θα διαταράξει τον ενεργειακό εφοδιασμό και θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών, καθιστώντας επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ να επιδιώξει διαφοροποίηση των πηγών της και ενίσχυση των συνεργασιών της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ