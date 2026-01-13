ΗΠΑ: Στο 2,7% ο πληθωρισμός (CPI) τον Δεκέμβριο

Με ρυθμό 2,6% έτρεξε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή CPI που ανακοινώθηκε σήμερα.

Με ρυθμό 2,7% έτρεξε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) που ανακοίνωσε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Η εν λόγω μέτρηση ενισχύει τις ελπίδες ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) εξετάζει την επόμενη κίνησή της σχετικά με τα επιτόκια εν όψει της συνεδρίασης στις 28 Ιανουαρίου.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας παρουσίασε αύξηση 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια βάση αγγίζοντας χαμηλό τεσσάρων ετών.

Οι αξιωματούχοι της Fed αναμένεται να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα έπειτα από τρεις διαδοχικές μειώσεις στο τέλος του 2025. Οι αξιωματούχοι είναι διχασμένοι σχετικά με το πόσο θα μειώσουν τα επιτόκια φέτος, ακροβατώντας μεταξύ των ανησυχιών για διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα λόγω των δασμών και της αδυναμίας της αγοράς εργασίας.