Κώτσηρας: Αυξημένης σημασίας η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας

Σημεία ομιλίας Υφυπουργού ΥΠΕΘΟΟ σε εκδήλωση του Οργανισμού Εμπορίου και Ανάπτυξης του ΟΗΕ με θέμα την εμπειρία εξόδου της Ελλάδας από την κρίση χρέους

Στον ρόλο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ιδίως της ψηφιοποίησης στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, συμμετέχοντας σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση στο Μέγαρο των Εθνών, την έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Οργανισμός Εμπορίου και Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στη Γενεύη.

Με τίτλο «Σπάζοντας τον κύκλο του χρέους: Η ψηφιοποίηση και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ως κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης και της μείωσης του χρέους – Η ελληνική εμπειρία», η εκδήλωση είχε ως στόχο την ανάδειξη της ελληνικής εμπειρίας εξόδου από την κρίση χρέους ως παράδειγμα συνδυαστικής εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ψηφιακού μετασχηματισμού και πολιτικών ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης, με απτά δημοσιονομικά και μακροοικονομικά αποτελέσματα.

Στην ομιλία του ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι «η ελληνική εμπειρία αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια χώρα μπορεί να βγει από μια σοβαρή κρίση δημόσιου χρέους, συνδυάζοντας δημοσιονομική υπευθυνότητα, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Η πορεία μας δεν ήταν εύκολη. Ωστόσο, αποδεικνύει ότι οι συνεπείς πολιτικές επιλογές, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις και η ισχυρή πολιτική δέσμευση μπορούν να αποκαταστήσουν την οικονομική αξιοπιστία και να αποφέρουν απτά αποτελέσματα».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε βασικούς δείκτες που αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία, όπως ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης, η ταχεία μείωση του δημοσίου χρέους, η ισχυρή ανάκαμψη των επενδύσεων, η αύξηση των εξαγωγών και η ραγδαία μείωση της ανεργίας και πρόσθεσε ότι η εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ως Προέδρου του Eurogroup αντικατοπτρίζει την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας και τον αυξημένο ρόλο της στην ευρωζώνη.

Θεμέλιο της οικονομικής ανάκαμψης, όπως σημείωσε ο κ. Κώτσηρας, ήταν «μια σαφής και συνεπής στρατηγική», που συνδυάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, «που ευνοεί την ανάπτυξη, δημιουργώντας παράλληλα χώρο για τη στήριξη των νοικοκυριών».

Στο πλαίσιο αυτό, βασική προτεραιότητα δίνεται στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε σε φόρους που μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια και επικεντρώθηκε στην πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Όπως σημείωσε, «οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται πλέον με κάθε επιπλέον παιδί, ενώ οι νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών επωφελούνται από μειωμένη φορολογία. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη στήριξη των οικογενειών και στην ενίσχυση των κινήτρων για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας. Η μεταρρύθμιση αντιμετωπίζει επίσης τις περιφερειακές προκλήσεις. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας για τις κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς καταργείται σταδιακά και έχουν εισαχθεί μειώσεις του ΦΠΑ στις μικρές νησιωτικές οικονομίες. Οι πολιτικές αυτές αποσκοπούν στη στήριξη των απομακρυσμένων περιοχών και στην αντιμετώπιση της πληθυσμιακής απομείωσης».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κώτσηρας στην ψηφιοποίηση και στον ρόλο της στη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών και στην αύξηση της παραγωγικότητας, φέρνοντας ως παράδειγμα τρεις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καλές πρακτικές: το gov.gr, το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών ΜΙΤΟΣ και το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων ΜΙΔΑ.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε τη συμβολή της ψηφιοποίησης στη φορολογική συμμόρφωση, γεγονός που επιφέρει επιπλέον έσοδα για τη στήριξη των πολιτών. Ήδη η παραοικονομία έχει μειωθεί σημαντικά και το κενό ΦΠΑ βρίσκεται κάτω του 10%, επισήμανε ο κ. Κώτσηρας και πρόσθεσε ότι προωθούνται νέα ψηφιακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Αντλώντας διδάγματα από την κρίση χρέους, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε την ανάγκη τήρησης δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενίσχυσης της παραγωγικότητας, των επενδύσεων και των εξαγωγών και αξιοποίησης της τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κράτους. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών. «Εν τέλει, η μακροοικονομική επιτυχία πρέπει να μεταφράζεται σε βελτιώσεις στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων — υψηλότερους μισθούς, καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερες ευκαιρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις μελλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε την ανάγκη διατήρησης της συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης, προσέλκυσης περισσότερων επενδύσεων, αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και ενεργειακής ασφάλειας – την αξία της οποίας αναδεικνύει για άλλη μια φορά η τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή.

Τέλος, ο κ. Κώτσηρας σημείωσε τη σημασία της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση κρίσεων, ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας. «Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αναταραχή – ιδίως εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή – η σημασία της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα αναδύεται ως πόλος σταθερότητας σε μια σύνθετη περιοχή. Η δέσμευσή μας για οικονομική ανθεκτικότητα, ενεργειακή ασφάλεια και περιφερειακή συνεργασία συμβάλλει όχι μόνο στην εθνική μας ευημερία, αλλά και στην ευρύτερη ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο», επισήμανε, καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας.