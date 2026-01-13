Τραμπ σε Ιράν: Συνεχίστε τις διαδηλώσεις - Έρχεται βοήθεια

«Αναλάβετε τον έλεγχο των θεσμών σας. Αποθηκεύστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα» πρόσθεσε.

Μήνυμα στους Ιρανούς διαδηλωτές έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», ενώ τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 48 ώρες, καθώς οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα. Παρά τις εκτεταμένες δολοφονίες με αληθινά πυρά εναντίον αμάχων, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους της Τεχεράνης καίγoντας κυβερνητικά κτήρια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, καλεί τους διαδηλωτές να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται, ενώ αναφέρει ότι: «ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους» μέχρι να σταματήσει η καταστολή. «Αναλάβετε τον έλεγχο των θεσμών σας. Αποθηκεύστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα» πρόσθεσε.

Μοντέλο... Καράκας στην Τεχεράνη από Ουάσιγκτον;

Αυτό που δίνει στην σημερινή συνθήκη ειδικό χαρακτήρα και ενισχύει το διακύβευμα είναι, σύμφωνα με τους αναλυτές, οι προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι θάνατοι διαδηλωτών θα προκαλέσουν αμερικανική επέμβαση. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι κρατά ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ, ο οποίος συνεδριάζει σήμερα με τους συμβούλους του για να εξετάσει τις επιλογές της Ουάσινγκτον, θα επιβάλει επιπλέον δασμούς 25% στις χώρες που έχουν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, ανάμεσά τους και η Κίνα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία χθες, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που ήταν παρούσα στην συνομιλία. Το ενδιαφέρον του Τραμπ για τις διαδηλώσεις στο Ιράν είναι μάλλον τακτικής παρά ιδεολογικής φύσεως,. Στόχος του είναι πιθανόν η αποδυνάμωση του καθεστώτος ώστε να αποσπάσει υποχωρήσεις ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η ιδέα του «μοντέλου της Βενεζουέλας» έχει όλο και μεγαλύτερη πέραση σε ορισμένους κύκλους της Ουάσινγκτον και της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τους διπλωμάτες και τους αναλυτές που μίλησαν στο Reuters. Περιλαμβάνει την απομάκρυνση της κεφαλής της ιρανικής ηγεσίας και αποστολή στο εναπομείναν apparatus το μήνυμα: μείνετε στην θέση σας υπό τον όρο ότι θα συνεργασθείτε.

Ωστόσο, η εφαρμογή του μοντέλου αυτού στο Ιράν αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα εμπόδια: έναν μηχανισμό ασφαλείας με ρίζες δεκαετιών, την συνοχή των κρατικών θεσμών, μία πολύ μεγαλύτερη και εθνοτικά πολύπλοκη χώρα. Μία ξένη στρατιωτική επέμβαση θα διαιρούσε την χώρα βάσει εθνοτικών και θρησκευτικών διαφοροποιήσεων, και ξεχώρισαν ειδικά τις περιοχές των Κούρδων και των Βαλούχων, περιοχές με ιστορική παράδοση αντίστασης και αυτονομιστικές τάσεις.

Σύμφωνα με τον David Makovsky του The Washington Institute, αν τελικά ο Τραμπ αποφασίσει να αναλάβει δράση, θα πρόκειται για ένα ταχύ και υψηλής έντασης, αποφασιστικό εγχείρημα. «Αναζητεί αυτήν την μία και μοναδική κίνηση που θα είναι ο καταλύτης, αλλά τι μπορεί να είναι αυτό;», λέει ο Makovsky. Οι επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν πιέσεις επί της από θαλάσσης μεταφοράς του ιρανικού πετρελαίου, κυβερνοεπιθέσεις και όλες περικλείουν ρίσκα.