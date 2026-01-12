Wall Street: Φρέσκα ρεκόρ στη «σκιά» της έρευνας κατά Πάουελ

Το τραπεζικό sell off δεν κόστισε στην αμερικανική αγορά.

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας δύο εκ των τριών βασικών δεικτών της Wall Street, καθώς η αμερικανική αγορά σταθμίζει τις εξελίξεις μετά την έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, γεγονός που έρχεται να προστεθεί στις συνεχιζόμενες πιέσεις που δέχεται ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ από την κυβέρνηση Τραμπ.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με μικρή άνοδο 86 μονάδων ή 0,17% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα ρεκόρ των 49.590 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με κέρδη 0,16% στις 6.977 μονάδες, επίπεδα που συνιστούν επίσης ιστορικό υψηλό. Παρόμοια εικόνα αλλά χωρίς ρεκόρ για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να ενισχύεται κατά 0,26% στις 23.733 μονάδες.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι κολοσσοί του τραπεζικού κλάδου, με την την Citi να χάνει σχεδόν 3%, τη JP Morgan να σημειώνει πτώση 1,4% και την Bank of America (BofA) να υποχωρεί 1,1%, μετά την έκκληση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για διάστημα ενός έτους, κάτι που δημιουργεί ανησυχίες πως η ενίσχυση της προσιτότητας στον δανεισμό θα γυρίσει μπούμερανγκ, βλάπτοντας και την κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Πίσω στην διαμάχη Τραμπ με την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, σήμερα έγινε γνωστό πως ο επικεφαλής της Fed διώκεται σχετικά με την κατάθεσή του ενώπιον του Κογκρέσου τον Ιούνιο για την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων στην Ουάσινγκτον, αξίας 2,5 δισ. δολαρίων.

Ο Πάουελ δήλωσε ότι η έρευνα ήταν μια ακόμη προσπάθεια του Τραμπ να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας και ότι δεν θα υποκύψει στην πίεση. Η θητεία του ως προέδρου λήγει τον Μάιο. «Το διακύβευμα είναι αν η Fed θα είναι σε θέση να συνεχίσει να καθορίζει τα επιτόκια με βάση στοιχεία και οικονομικές συνθήκες ή αν, αντίθετα, η νομισματική πολιτική θα καθοδηγείται από πολιτική πίεση ή εκφοβισμό», επεσήμανε.

«Η ποινική έρευνα σε βάρος του προέδρου της ομοσπονδιακής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ είναι μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν εισαγγελικές επιθέσεις για να υπονομευθεί η ανεξαρτησία της», υπογραμμίζουν οι πρώην επικεφαλής του θεσμού, Τζάνετ Γέλεν, Μπεν Μπερνάνκι και Άλαν Γκρίνσπαν.

«Έτσι χαράσσεται η νομισματική πολιτική σε αναδυόμενες αγορές με αδύναμους θεσμούς, με πολύ αρνητικές συνέπειες για τον πληθωρισμό και τη λειτουργία των οικονομικών τους γενικότερα. Δεν έχει καμία θέση στις ΗΠΑ, η μεγαλύτερη δύναμη των οποίων είναι το κράτος δικαίου, που αποτελεί το θεμέλιο της οικονομικής επιτυχίας μας», πρόσθεσαν. Παρόμοιες δηλώσεις έκαναν άλλοι 10 πρώην κορυφαίοι οικονομολόγοι, σε διάφορες θέσεις-κλειδιά από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς πρώην προέδρους.

Σύμφωνα με το CNBC, η χρηματιστηριακή αγορά το 2025 έμεινε ανεπηρέαστη τις προσπάθειες του Τραμπ να πιέσει την Fed, καθώς η κεντρική τράπεζα συνέχισε ούτως ή άλλως να μειώσει τα επιτόκια τρεις φορές μετά τις σταθερές πληθωριστικές τάσεις. Αλλά η Fed αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να μην προβεί σε περαιτέρω μειώσεις στην επόμενη συνεδρίασή της (28/1), καθώς περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η εικόνα του πληθωρισμού και η οικονομία τη νέα χρονιά. Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η Fed πρέπει να συνεχίζει να μειώνει τα επιτόκια.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές προετοιμάζονται για τα νέα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων των ΗΠΑ, με τις μεγάλες τράπεζες της Wall Street να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους τις επόμενες ημέρες (JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley και Goldman Sachs) στο τρίμηνο, προσφέροντας στους επενδυτές νέα εικόνα για την υγεία των καταναλωτικών δαπανών, την κινητικότητα των deals και τα έσοδα από συναλλαγές.