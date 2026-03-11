Τσιόδρας: Οι επίσημες Εκθέσεις δείχνουν την πρόοδο της Ελλάδας όσον αφορά το κράτος δικαίου

Tα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα επιλέγουν για άλλη μια φορά να χρησιμοποιήσουν το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου προσδοκώντας ότι έτσι θα φθείρουν την κυβέρνηση.

Tην κατάσταση του κράτους δικαίου δεν την αποτυπώνουν οι κραυγές της αντιπολίτευσης αλλά η Έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, υπογράμμισε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης που προκάλεσε η αντιπολίτευση. Συμπλήρωσε ότι η Έκθεση αυτή πιστοποιεί τα πολύ σημαντικά βήματα που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, στον τομέα της Δικαιοσύνης, στην καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση της διαφάνειας και της ελευθερίας του τύπου, ενώ η Ελλάδα κατάφερε να βρίσκεται μεταξύ των 12 κρατών-μελών με πρόοδο σε όλες τις συστάσεις του προηγούμενου έτους.

Τόνισε ότι στην υπόθεση παρακολούθησης από το Predator, η Δικαιοσύνη πρόσφατα επέβαλε πολύ αυστηρές ποινές σε τέσσερα πρόσωπα που κρίθηκαν ένοχα και σημείωσε ότι την απόφαση χαιρέτισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρότι κάποια αμφισβητούσαν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, όπως κάνουν και σήμερα.

Συμπλήρωσε ότι η Δικαιοσύνη σε επίπεδο Αρείου Πάγου έχει αποφανθεί ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών λειτουργών.

Και τόνισε χαρακτηριστικά «δεν γίνεται όμως να κρίνουμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης α λα καρτ. Όταν, για την ίδια υπόθεση, συμφωνούμε με την απόφαση χειροκροτάμε, όταν δεν συμφωνούμε, αμφισβητούμε τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Σε ένα κράτος δικαίου τις αποφάσεις τις λαμβάνουν δικαστές και όχι τα κόμματα! Α λα καρτ εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη δεν γίνεται!».

Σημείωσε ότι το ελληνικό Κράτος έχει αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα λαμβάνοντας μία σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη θωράκιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Κατέληξε τονίζοντας ότι το σύνθημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «νομιμότητα παντού» δεν είναι απλώς ένα σύνθημα αλλά γίνεται πράξη καθημερινά με την αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε κάθε επίπεδο.

Aκολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα επιλέγουν για άλλη μια φορά να χρησιμοποιήσουν το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου προσδοκώντας ότι έτσι θα φθείρουν την κυβέρνηση.

Την κατάσταση του Κράτους Δικαίου δεν την αποτυπώνουν οι κραυγές της αντιπολίτευσης αλλά η Έκθεση της Κομισιόν για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, η οποία πιστοποιεί τα πολύ σημαντικά βήματα που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση της διαφάνειας και της ελευθερίας του τύπου. H Ελλάδα κατάφερε να βρίσκεται μεταξύ των 12 κρατών-μελών με πρόοδο σε όλες τις συστάσεις του προηγούμενου έτους.

Στην υπόθεση παρακολούθησης από το Predator, η Δικαιοσύνη πρόσφατα επέβαλε πολύ αυστηρές ποινές σε τέσσερα πρόσωπα που κρίθηκαν ένοχα.

Την απόφαση χαιρέτισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρότι κάποια αμφισβητούσαν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, όπως κάνουν και σήμερα.

Τι έχει αποφανθεί επίσης η Δικαιοσύνη σε επίπεδο Αρείου Πάγου; Ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών λειτουργών.

Δεν γίνεται όμως να κρίνουμε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης α λα καρτ. Όταν, για την ίδια υπόθεση, συμφωνούμε με την απόφαση χειροκροτάμε, όταν δεν συμφωνούμε, αμφισβητούμε τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Σε ένα κράτος δικαίου τις αποφάσεις τις λαμβάνουν δικαστές κι όχι τα κόμματα! Α λα καρτ εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη δεν γίνεται!

Το ελληνικό Κράτος έχει αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα λαμβάνοντας μία σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη θωράκιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ένα από τα βασικά συνθήματα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι «νομιμότητα παντού».

Και δεν είναι απλώς ένα σύνθημα.

Γίνεται πράξη καθημερινά με αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε κάθε επίπεδο.