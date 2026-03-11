Σε ισχύ τα μέτρα της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια - Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΠΝΠ

Άμεσης εφαρμογής τυγχάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στα καύσιμα και στα σούπερ μάρκετ.

Άμεσης εφαρμογής τυγχάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στα καύσιμα και στα σούπερ μάρκετ. Όπως προανήγγειλαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Τάκης Θεοδωρικάκος, ήδη από σήμερα εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Καύσιμα

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από τα καύσιμα και συγκεκριμένα:

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών απαγορεύεται να πουλήσουν την αμόλυβδη 95 οκτανίων και το ντίζελ με περιθώριο μεγαλύτερο των 5 λεπτών ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια. Αντίστοιχα τα πρατήρια απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών ανά λίτρο, κατά την πώληση προς τους καταναλωτές.

Είδη σούπερ μάρκετ

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σε μια μεγάλη σειρά προϊόντων που πωλούνται στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασή των μέτρων και μετά τις 30 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ δεν μπορεί κανείς να πουλά με μεγαλυτερο μικτό περιθώριο ποσοστού κέρδους ανά κωδικό, από αυτό που είχε για τον κωδικό κατά μέσο όρο το 2025.

Τα πρόστιμα παραβίασης του μέτρου φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την έκταση της παραβίασης. Το μέτρο αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σουπερ μαρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινουν αυτά τα προϊόντα.

Η επιβολή πλαφόν θα αφορά σε 61 κατηγορίες προϊόντων, από τρόφιμα έως και καθαριστικά.