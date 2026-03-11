Μητσοτάκης για social media: Εντός του μήνα οι αποφάσεις για τον περιορισμό πρόσβασης των κάτω των 15 ετών

«Υπάρχει η ψευδής είδηση, δεν υπάρχει η ψευδής άποψη. Η άποψη είναι γνώμη. Αν έρθετε να προσθέσετε σε αυτή την πραγματικότητα της πολύ γρήγορης αναπαραγωγής ειδήσεων που πουλάνε και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούμε εκρηκτικό κοκτέιλ» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο προκάλεσε ουσιαστική συζήτηση και το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων. Αν δεν μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε νέα γενιά ενεργών πολιτών στον τρόπο που λειτουργεί το σύνθετο περιβάλλον διάθεσης των ειδήσεων, θα έχουμε αμελήσει το καθήκον μας στη νέα γενιά», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον καθηγητή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κάτοχο της ομώνυμης έδρας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, Γιάννη Θεοχάρη, και τον εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα», Γιάννη Πρετεντέρη, στο συνέδριο Athens Alitheia Forum.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως fake news υπήρχαν πάντα, αλλά σήμερα έχει αλλάξει ο ταχύτατος ρυθμός αναπαραγωγής τους.

«Ουσιαστικά προκαλούν συνήθειες εθισμού όχι μόνο στα παιδιά, αλλά σε ενήλικες αυτές οι πλατφόρμες», συνέχισε και παρατήρησε ότι ήταν θετική εξέλιξη που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν βήμα για να πει κάποιος την άποψή του.

«Υπάρχει η ψευδής είδηση, δεν υπάρχει η ψευδής άποψη. Η άποψη είναι γνώμη. Αν έρθετε να προσθέσετε σε αυτή την πραγματικότητα της πολύ γρήγορης αναπαραγωγής ειδήσεων που πουλάνε και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούμε εκρηκτικό κοκτέιλ. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι πολλοί λογαριασμοί δεν είναι πραγματικοί, είναι bots. Το έχουμε δει στη χώρα μας σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη. Προσθέστε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργεί πειστικό ψεύτικο περιεχόμενο. Εμείς, είμαστε σε μειονεκτική θέση γιατί υπάρχει πολύ υλικό που μας δείχνει να μιλάμε. Ένας αλγόριθμος, που θέλει να με κάνει να λέω λόγια που δεν έχω πει, είναι πολύ απλή υπόθεση. Αυτά τα fake news και fake video μπορεί να είναι τόσο πειστικά. Η αντιμετώπιση καθίσταται προτεραιότητα κομβικής σημασίας ειδικά ενόψει εθνικών εκλογών», προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει με τα σημερινά εργαλεία στις επόμενες εκλογές. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό. Η ενίσχυση των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης. Το μέσο ενημέρωσης δεν είναι ανώνυμο. Αν θέλει κάποιος να κινηθεί απέναντι σε εφημερίδα μπορεί να το κάνει. Στο διαδίκτυο αυτό είναι αδύνατο. Πρόσφατα, site στοχοποίησαν την κόρη μου. Πώς προστατευόμαστε απέναντι σε αυτό το περιβάλλον; Η ενίσχυση και προστασία του κύρους των παραδοσιακών μέσων έχει σημασία. Το δεύτερο είναι η τεχνολογία. Πώς η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί κάποιος να γνωρίζει αν κάτι είναι πραγματικό ή δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης και προϊόν κακόβουλης δράσης. Το τρίτο είναι η εκπαίδευση, ειδικά της νέας γενιάς. Έχω δει δικό μου βίντεο να μιλώ κινέζικα και να κινώ τα χείλη μου. Αυτές είναι κάποιες πρώτες σκέψεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο και να μιλάμε για αυτό», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, επίσης, ότι πρέπει να ξέρουμε ότι σε ένα κακόβουλο περιβάλλον πολιτικού διαλόγου, πολλοί θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία για τους δικούς τους σκοπούς.

«Δεν νομίζω ότι πολύ εύκολα θα μπορέσουμε να βρούμε προφανή νομική απάντηση. Η Αμερική κινείται σε περιβάλλον που λέει ότι μπορείς να γράφεις ό,τι θέλεις και οι πλατφόρμες δεν έχουν άποψη για αυτά που δημοσιεύονται. Οι πλατφόρμες προσλάμβαναν ανθρώπους και έκοβαν αναρτήσεις που ξεπερνούσαν το αποδεκτό όριο. Αυτό έχει πάει περίπατο στην Αμερική και η δημόσια σφαίρα είναι ακόμα πιο τοξική. Η Ευρώπη να μην ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση. Εμείς δεν νομίζω ότι πρέπει να υποκύψουμε σε αυτή τη λογική, αλλά αυτό θα μας φέρει σε αντιπαράθεση με τις πλατφόρμες, οι οποίες βγάζουν χρήματα μέσα από τη δική μας προσοχή. Μέσα από εθιστικές συμπεριφορές βγάζουν χρήματα. Θα εστίαζα στις μάχες που πρέπει να δώσουμε στον τρόπο που θα έχουμε εργαλεία για να εντοπίσουμε οργανωμένες επιθέσεις μέσα από παραπληροφόρηση, που μπορεί να προέρχεται από το εξωτερικό. Είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Το έχουμε δει στην υπόθεση Τεμπών όπου υπήρχαν λογαριασμοί από το εξωτερικό που αναπαρήγαγαν ψεύτικο περιεχόμενο. Αυτό, ένα οργανωμένο κράτος δεν μπορεί να το αφήνει αδιάφορο και δεν συνιστά λογοκρισία. Είναι ένα ζήτημα η ανωνυμία και άλλο το ψεύτικο, χρήστες που απλά δεν υπάρχουν. Αυτό δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους, ειδικά όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες που αποδεδειγμένα έχουν προσπαθήσει να παρέμβουν σε εκλογικές διαδικασίες και θα το ξανακάνουν. Η δική μας κυβέρνηση έχει επιδείξει μεγάλη κριτική όπως πρέπει να κάνει. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ αγωγή σε κανέναν παρότι έχουν ειπωθεί τέρατα για μένα. Η οικογένειά μου έχει υποχρέωση να αμυνθεί. Δυστυχώς, μέρος της στοχοποίησης είναι και οι οικογένειες», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «παλεύουμε με μία πραγματικότητα, η οποία είναι εικονική, καλά οργανωμένη και η παραπληροφόρηση μπορεί να έχει πολιτικό σκοπό ή και απάτες».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι τα παραδοσιακά μέσα έδωσαν βήμα σε απίθανους εμπειρογνώμονες που σχεδίαζαν βαγόνια που δεν υπήρχαν και είπε ότι ελπίζει η διάθεση αυτοκριτικής να οδηγήσει σε αλλαγή. «Το παράλογο και το fake έγινε κεκτημένο της ελληνικής κοινωνίας με μία συλλογική προσπάθεια παραδοσιακών μέσων και διαδικτύου. Αν το παραδοσιακό μέσο μπει στο τρυπάκι να κάνει κανείς νούμερα γιατί αυτό πουλάει, τότε, ουσιαστικά, δεν υπάρχει κανένα ανάχωμα και να τροφοδοτείται το διαδίκτυο με την πρώτη ύλη που θα ενισχύσει αυτές τις θεωρίες», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση γίνεται εκτεταμένη έχει και ενημερωτικό χαρακτήρα. «Το γεγονός ότι συζητάμε για αυτό μας κάνει όλους πιο υποψιασμένους. Αν κάτι φαίνεται ακραίο ή παράξενο, εκεί αξίζει δύο φορές να το ψάξουμε. Τα νέα παιδιά, όντας εξοικειωμένα με αυτά τα εργαλεία, έχουν τη δυνατότητα πιο εύκολα να διακρίνουν το ψεύτικο από το πραγματικό. Και μια τελευταία παρατήρηση, γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, στην εκπαίδευση, δύο διαφορετικές πτυχές. Έχουμε κάνει σύμπραξη με μεγάλη εταιρεία για να βοηθήσουμε τους καθηγητές και δασκάλους στον περιορισμό γραφειοκρατικής δουλειάς τους. Αυτή είναι η θετική πλευρά. Θα μπορούσε να είναι και ένα ψηφιακό φροντιστήριο. Η αρνητική πλευρά είναι το γεγονός ότι είναι μεγάλος ο πειρασμός να σταματήσουμε να γράφουμε και να εκχωρούμε τη διαδικασία της δουλειάς στη τεχνητή νοημοσύνη. Θα επιστρέψουμε στα χειρόγραφα και τις προφορικές εξετάσεις όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι τόσο χρήσιμη. Πρέπει να ξέρουμε και ως προς την αξιοπιστία των μέσων, ας φανταστούμε ένα περιβάλλον όπου οι ερωτήσεις για την ενημέρωση θα γίνονται στα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης τα οποία θα εκφέρουν και άποψη», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση έχει κάνει σοβαρή προσπάθεια να βάλει τάξη σε ένα χαοτικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης και υπάρχει ενίσχυση στα περιφερειακά μέσα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση πολύ σύντομα θα ανακοινώσει τις οριστικές της αποφάσεις για τον περιορισμό πρόσβασης σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών, αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο θα ανακοινώσουμε θα είναι εφαρμόσιμο και δεν θα σκοντάφτει πάνω σε ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, στην οδηγία για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αναμείνατε στο ακουστικό σας. Πιστεύω εντός του μήνα θα υπάρχουν ανακοινώσεις για το ζήτημα αυτό», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ