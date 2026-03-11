Ειδήσεις | Διεθνή

Πούτιν: Συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Ο πρόεδρος της Ρωσίας συζήτησε με τον ομόλογο του από τα ΗΑΕ για την επιδεινούμενη κατάσταση στην Μέση Ανατολή.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, όπως δήλωσε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωση.

«Οι ηγέτες συνέχισαν να ανταλλάσσουν απόψεις για την επικίνδυνα επιδεινούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που έχει σοβαρές επιπτώσεις για το Ιράν και τις αραβικές χώρες», δήλωσε το Κρεμλίνο.

«Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να σταματήσει η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης και να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

