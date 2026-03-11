Ειδήσεις | Διεθνή

Στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αποκαλεί «Σατανά» τον Τραμπ

«Ο Τραμπ είναι ο πιο διεφθαρμένος και ο πιο ανόητος πρόεδρος (στην ιστορία) των ΗΠΑ. Είναι «ο Σατανάς αυτοπροσώπως».

Κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αποκάλεσε σήμερα «Σατανά» τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υποσχέθηκε πως η Τεχεράνη θα καταστρέψει το Ισραήλ.

«Ο Τραμπ είναι ο πιο διεφθαρμένος και ο πιο ανόητος πρόεδρος (στην ιστορία) των ΗΠΑ», δήλωσε ο Γιάχια Ραχίμ Σαφαβί στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, συμπληρώνοντας πως είναι «ο Σατανάς αυτοπροσώπως».

«Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και το Ιράν δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ένα εξ αυτών μπορεί μόνο να παραμείνει. Αυτό που θα παραμείνει είναι το Ιράν και αυτό που θα καταστραφεί είναι το σιωνιστικό καθεστώς», υποστήριξε ο Σαφαβί.

