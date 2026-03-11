Wall Street: Απώλειες σχεδόν 300 μονάδων για Dow Jones - Με ράλι 9,18% η Oracle

Ο Dow Jones έχασε 289,24 μονάδες, ή 0,61% στις 47.417,27 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,08% στις 6.775,80 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,08% στις 22.716,13 μονάδες.

Μεικτά πρόσημα καταγράφηκαν στη Wall Street την Τετάρτη καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν και τις τιμές του πετρελαίου. Eιδικότερα, ο Dow Jones έχασε 289,24 μονάδες, ή 0,61% στις 47.417,27 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,08% στις 6.775,80 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,08% στις 22.716,13 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate ενισχύθηκαν πάνω από 4% στα περίπου 87 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent διαπραγματεύτηκε επίσης περισσότερο από 4% υψηλότερα στα περίπου 92 δολάρια ανά βαρέλι ακόμη και μετά την ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι πρόκειται να απελευθερώσει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου - η μεγαλύτερη αποδέσμευση στα χρπνικά από τα αποθέματά του - για να στοχεύσει στην αναστάτωση στην προσφορά που προκλήθηκε από τον πόλεμο.

Η απόφαση που έλαβε ο ΔΟΕ «δεν επιλύει τα άλλα ζητήματα που πρόκειται να επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία», σύμφωνα με τον Ρον Αλμπαχάρι, επικεφαλής επενδύσεων στην Laird Norton Wetherby που μίλησε στο CNBC. Ανέφερε τα προϊόντα διύλισης που ρέουν μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως τα καύσιμα αεριωθούμενων, ως ένα από τα προβλήματα που τίθενται.

«Oι αγορές δεν ξέρουν ποια είναι η έξοδος σε αυτό το σημείο», δήλωσε στο CNBC. «Και οι δύο πλευρές είναι αμετακίνητες και είναι δύσκολο να δούμε πώς αυτό θα βγει θετικά στην άλλη πλευρά βραχυπρόθεσμα» πρόσθεσε. «Ο υπαινιγμός του Τραμπ ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώνει σύντομα, μετά από μια εξαιρετική αύξηση της αστάθειας του πετρελαίου, μπορεί να υπονοεί ότι έχει επιτευχθεί το "όριο πόνου" του, κατά την άποψή μας», ανέφερε ο Εμάνουελ Κάου, επικεφαλής στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών στην Barclays.

«Όσο περισσότερο διαρκεί η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος καθοδικής πορείας για τα κέρδη και τις αποτιμήσεις» συμπλήρωσε. Στο ταμπλό, η μετοχή της Oracle πέταξε 9,18% μετά την είδηση πως γνωστοποίησε ισχυρά κέρδη γ' τριμήνου και διαβεβαίωσε τους αναλυτές ότι δεν σχεδιάζει να αυξήσει το χρέος της το 2026 πέρα ​​από αυτό που είχε ήδη ανακοινωθεί. Η εταιρία διαβεβαίωσε, επίσης, τους επενδυτές σχετικά με τα σχέδια της για το cloud computing με τεχνητή νοημοσύνη.

Πέρα από τα χαρακώματα και τις πολεμικές συγκρούσεις, οι επενδυτές σταθμίζουν σήμερα τα «φρέσκα» στοιχεία για τον CPI, με τον δείκτη να επιταχύνει με μέτριο ρυθμό, και σύμφωνα με τις προσδοκίες τον Φεβρουάριο, μία έκθεση που τηρουμένων των αναλογιών θα ήταν ευπρόσδεκτη από τους επενδυτές, ωστόσο η σύγκρουση με το Ιράν κλονίζει τις εκτιμήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,3% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, ανταποκρινόμενος στις προβλέψεις της Wall Street.Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,4% τον περασμένο μήνα και ήταν επίσης σύμφωνος με τις εκτιμήσεις.