Bloomberg για Μ. Ανατολή: Φόβοι για πληθωρισμό άνω του 3% στην ΕΕ - «Χτύπημα» και στην ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλέσει τη διατήρηση των τιμών του αργού πετρελαίου Brent γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές του φυσικού αερίου παραμείνουν αυξημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως μεταδίδει σήμερα το Bloomberg.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει έως και 40 μονάδες βάσης κάτω από το προβλεπόμενο 1,4%, ανέφερε ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις σε υπουργούς Οικονομικών των κρατών-μελών της ΕΕ αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό μέσο που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Εκτός από τον «μαύρο χρυσό», και οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου ίσως κυμανθούν γύρω στα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα για το υπόλοιπο του έτους αναζωπυρώνοντας νέες πληθωριστικές πιέσεις, με τον ΔΤΚ να είναι τελικά υψηλότερος από το 2,1% που είχε προβλεφθεί προηγουμένως για το 2026. Μια σημαντική άνοδος του πληθωρισμού θα μπορούσε να αναγκάσει την ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια, η οποία συνεδριάζει στις 19 Μαρτίου.

Ο κ. Ντομπρόβσκις προειδοποίησε επίσης ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία από τον αντίκτυπο του πολέμου, στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το εμπόριο και τις αλυσίδες εφοδιασμού, ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι οι προοπτικές για την οικονομία ήταν ελαφρώς καλύτερες σε σύγκριση με το φθινόπωρο, με αναμενόμενη ανάπτυξη περίπου 1,5% και 1,6% για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Ωστόσο, οι προοπτικές αυτές είναι πλέον αβέβαιες λόγω του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την περιοχή. Πύραυλοι και drones έχουν χτυπήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, επηρεάζοντας την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου. Επιπλέον, η διέλευση πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορευμάτων μέσω του σημαντικού Στενού του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει.