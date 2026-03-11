Το Ισραήλ «θα πολεμήσει για όσο χρειαστεί»: Απειλούν οι IRGC - Νέο σχόλιο Τραμπ

«Εμείς ως στρατός είμαστε προετοιμασμένοι να συνεχίσουμε την εκστρατεία για όσο χρειαστεί», επεσήμανε, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού.

Ο ισραηλινός στρατός είναι προετοιμασμένος να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν για όσο διάστημα χρειαστεί, δήλωσε απόψε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπός του, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν. «Εμείς ως στρατός είμαστε προετοιμασμένοι να συνεχίσουμε την εκστρατεία για όσο χρειαστεί», επεσήμανε, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού.

Η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ιράν πραγματοποίησαν μια κοινή πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, την πρώτη συντονισμένη ενέργειά τους από την έναρξη του πολέμου, ανακοίνωσε απόψε ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος. Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ξεκίνησε ένα «εκτεταμένο κύμα» επιθέσεων στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της σιιτικής, φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Τραμπ: Πιο εύκολος απ' ό,τι νομίζαμε ο πόλεμος στο Ιράν

Νωρίτερα ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ότι «δεν υπάρχει πρακτικά τίποτα» να πλήξει ο στρατός στο Ιράν και επανέλαβε ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα». Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν είναι μια «μικρή εκδρομή» ή ένας «πόλεμος», ο είπε: «Είναι και τα δύο. Είναι μια εκδρομή που θα μας κρατήσει μακριά από έναν πόλεμο· γι' αυτούς είναι πόλεμος, για εμάς αποδείχθηκε ευκολότερος από ό,τι νομίζαμε».

Σχετικά με τους νέους ηγέτες του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε: «Εξουδετερώσαμε δύο φορές την ηγεσία τους και τώρα έρχεται μια νέα ομάδα. Ας δούμε τι θα γίνει με αυτούς». Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε επίσης να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Χαμενεΐ να αποτελέσει στρατιωτικό στόχο. Συνέχισε λέγοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει «28 ναρκοθετικά πλοία μέχρι αυτή τη στιγμή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε τέλος να κατευνάσει τις ανησυχίες για τις έντονες διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου. «Θα έλεγα ότι ανέβηκε λίγο λιγότερο από ό,τι νομίζαμε. Θα υποχωρήσει περισσότερο από όσο αντιλαμβάνεται οποιοσδήποτε», δήλωσε, διαπιστώνοντας ότι «κερδίσαμε», αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή «για να ολοκληρώσουν την αποστολή». «Μέσα στην πρώτη ώρα είχε τελειώσει», σημείωσε ενώ οι ΗΠΑ έχουν εξουδετερώσει 58 ιρανικά πολεμικά πλοία.

Με ολοκληρωτικό πόλεμο απειλούν οι IRGC

«Τέλος τα αντίποινα, είμαστε έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο», δηλώνουν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), καθώς όπως σημειώνουν διακυβεύεται η ίδια τους η ύπαρξη και ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για επιχειρήσεις αντεκδίκησης τύπου «χτύπημα-ανταπόδοση». Τονίζουν ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν πλέον απαγορευμένη ζώνη και ούτε ένα λίτρο πετρελαίου δεν πρόκειται να περάσει χωρίς την άδεια του Ιράν.

«Ο περιφερειακός πόλεμος θα εισέλθει σύντομα σε νέα φάση»

Οι συνεχιζόμενες αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα ενδέχεται σύντομα να οδηγήσουν στην ανάδυση ενός νέου μετώπου σύγκρουσης στην περιοχή, δήλωσε παράλληλα πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν στο Al Jazeera. «Ο περιφερειακός πόλεμος θα εισέλθει σύντομα σε μια νέα φάση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Αν οι ΗΠΑ κάνουν ένα τέτοιο λάθος, η κατάσταση θα γίνει πολύ πιο σύνθετη. Σύντομα, ένα ακόμη στρατηγικής σημασίας στενό θα έχει την ίδια τύχη με τα Στενά του Ορμούζ», απείλησε. Ο Ιρανός αξιωματούχος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε διευκρίνισε ποιο «στρατηγικής σημασίας στενό» ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με έναν de facto αποκλεισμό. «Τα σχέδια ασφαλείας και άμυνας του Ιράν είναι κλιμακωτά και σταδιακά, και εξακολουθούμε να έχουμε πολλά χαρτιά να παίξουμε», δήλωσε.

Το Ιράν ενδέχεται να πλήξει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράκ, προειδοποιεί αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη προειδοποίησαν απόψε ότι το Ιράν ή οι σύμμαχοί του ενδέχεται να επιχειρήσουν να πλήξουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή ξενοδοχεία στο Ιράκ. «Το Ιράν και οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές που ευθυγραμμίζονται μαζί του μπορεί να βάλουν στο στόχαστρο τις πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές των ΗΠΑ στο Ιράκ», ανέφερε η πρεσβεία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου του Ιράκ, Σαχίμπ Μπαζούν, είπε την Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πολλοί εργαζόμενοι σε ξένες εταιρείες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από τις αρχές Μαρτίου. Η Βαγδάτη προσπαθεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, κυρίως από αμερικανικές εταιρείες, σε διάφορους τομείς της οικονομίας της. Τον περασμένο μήνα το Ιράκ και ο αμερικανικός κολοσσός Chevron υπέγραψαν συμφωνίες για την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση πολλές πετρελαιοπηγών, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας.

Λίβανος: Οκτώ νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, σε ένα νέο ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. «Ο προσωρινός απολογισμός από το ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Τιμπνίν, στην περιφέρεια του Μπιντ Τζμπέιλ, είναι οκτώ νεκροί», ανέφερε το υπουργείο. Σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου, το ANI, χτυπήθηκε ένα κτίριο στο οποίο είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι. Μεταξύ των θυμάτων είναι και πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας.

Το FBI προειδοποίησε την Καλιφόρνια πως το Ιράν θα μπορούσε να επιχειρήσει επιθέσεις με drones

Το FBI προειδοποίησε πρόσφατα τις αστυνομικές αρχές στην Καλιφόρνια ότι το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσει να πλήξει με drones τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ABC News. «Είχαμε πληροφορίες από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026» ότι το Ιράν φιλοδοξούσε να εξαπολύσει μια «αιφνιδιαστική επίθεση με drones» που θα εφορμούσαν από άγνωστο σκάφος στα ανοικτά των αμερικανικών ακτών.

Οι επιθέσεις θα διεξάγονταν, «εναντίον απροσδιόριστων στόχων στην Καλιφόρνια», εν είδει αντιποίνων σε περίπτωση που οι ΗΠΑ διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος, ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα του FBI στα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου. «Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, τη μέθοδο, τους στόχους ή τους δράστες της πιθανολογούμενης επίθεσης», υπογραμμιζόταν.

ΝΥΤ: Ο βομβαρδισμός σχολείου στο Ιράν οφείλεται σε λάθος του αμερικανικού στρατού

Ένα λάθος του αμερικανικού στρατού στις συντεταγμένες ενός στόχου φαίνεται να οδήγησε στον βομβαρδισμό ενός σχολείου στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 150 άνθρωποι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας εσωτερικής στρατιωτικής έρευνας, που δημοσίευσαν σήμερα οι New York Times. Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, η έκρηξη στη Μινάμπ, σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 150 ανθρώπων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ, επιρρίπτοντας ευθύνες στο Ιράν, προτού εν μέρει υπαναχωρήσει από τη θέση αυτή και πει πως «θα αποδεχόταν» το αποτέλεσμα της έρευνας. Σύμφωνα με τους ΝΥΤ, που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές προσκείμενες στην έρευνα, ο πύραυλος Tomahawk ερρίφθη από τον αμερικανικό στρατό.

«Ο βομβαρδισμός της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον του κτιρίου του δημοτικού σχολείου Shajarah Tayyebeh ήταν αποτέλεσμα ενός λάθους στόχευσης από τον αμερικανικό στρατό, που πραγματοποιούσε πλήγματα εναντίον μιας παρακείμενης ιρανικής βάσης, της οποίας το σχολικό κτίριο αποτελούσε παλαιότερα τμήμα, βάσει των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της έρευνας» αναφέρουν οι New York Times.

«Οι αξιωματικοί της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης όρισαν τις συντεταγμένες του στόχου για το πλήγμα χρησιμοποιώντας παρωχημένα δεδομένα, τα οποία τους έδωσε η υπηρεσία πληροφοριών Άμυνας, σύμφωνα με πρόσωπα ενήμερα για την έρευνα» συμπληρώνει η εφημερίδα. Το δημοσίευμα τονίζει ότι αυτά τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και ότι παραμένουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, ιδίως γιατί αυτές οι παρωχημένες πληροφορίες δεν επανελέγχθηκαν.