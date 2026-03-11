Με άλμα 4,5% «απάντησε» το πετρέλαιο στον ΔΟΕ

Τα futures του αργού Brent ενισχύθηκαν 4,76% στα 91,98 δολάρια το βαρέλι ενώ αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σκαρφάλωσε 4,55% στα 87,25 δολάρια.

Με ράλι άνω του 4% απάντησε το πετρέλαιο την Τετάρτη στην απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την αποδέσμευση αποθεμάτων - ρεκόρ καθώς οι traders ανησυχούν περισσότερο για τις απειλές για τα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ. Τα futures του αργού Brent ενισχύθηκαν 4,76% στα 91,98 δολάρια το βαρέλι ενώ αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σκαρφάλωσε 4,55% στα 87,25 δολάρια.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» αυξήθηκαν μετά την επίθεση σε πολλά εμπορικά πλοία στα ανοικτά των ακτών του Ιράν. Η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων και φορτίων μέσω των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ έχει διαταραχθεί σοβαρά λόγω απειλών από το Ιράν. Για να περιορίσουν αυτή τη διαταραχή, οι χώρες του ΔΟΕ συμφώνησαν να απελευθερώσουν 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματά τους για έκτακτη ανάγκη, τη μεγαλύτερη αποδέσμευση στην ιστορία.

«Οι προκλήσεις της αγοράς πετρελαίου που αντιμετωπίζουμε είναι άνευ προηγουμένου σε κλίμακα, επομένως είμαι πολύ χαρούμενος που οι χώρες μέλη του IEA ανταποκρίθηκαν με μια συλλογική δράση έκτακτης ανάγκης άνευ προηγουμένου μεγέθους», τόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, σε ανακοίνωσή του. «Οι αγορές πετρελαίου είναι παγκόσμιες, επομένως η αντίδραση σε σημαντικές διαταραχές πρέπει να είναι και παγκόσμια» πρόσθεσε.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι η ιδρυτική εντολή του ΔΟΕ και χαίρομαι που τα μέλη του δείχνουν ισχυρή αλληλεγγύη αναλαμβάνοντας από κοινού αποφασιστική δράση» συμπλήρωσε. Εν τω μεταξύ, οι αρχές στο Ντουμπάι ανέφεραν ότι δύο drones έπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα. Ο εναέριος χώρος γύρω από την πόλη έκλεισε για λίγο.

«Πιστεύουμε πραγματικά ότι ο κρίσιμος παράγοντας παραμένει η διάρκεια του πολέμου, επομένως αυτές οι κινήσεις του ΔΟΕ μας αγοράζουν πραγματικά μερικές μέρες, αλλά στην πραγματικότητα, όλα εξαρτώνται από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», επεσήμανε η Σάσα Φος, αναλύτρια της αγοράς ενέργειας στην Marex. «Αυτή η σύγκρουση πρέπει να τελειώσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Διαφορετικά, θα δούμε τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται ξανά πάνω από 100 δολάρια», εκτίμησε.

Παρατηρητές της αγοράς προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν θα μπορούσε να ωθήσει το πετρέλαιο πάνω από το όριο των 100 δολαρίων. «Εάν οι εντάσεις αποκλιμακωθούν τις επόμενες εβδομάδες, οι τιμές ίσως υποχωρήσουν, αλλά ακόμη και τότε, είναι απίθανο να επιστρέψουν στο εύρος των 60-70 δολαρίων», τόνισε ο Πολ Γκούντεν, επικεφαλής παγκόσμιων φυσικών πόρων στην Ninety One εκτιμώντας πως ενδεχομένως ο «μαύρος χρυσός» θα ξεπεράσει και τα 120 δολάρια μέχρι να περιοριστεί η ζήτηση.