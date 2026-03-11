Επιστροφή στα «κόκκινα» για τις ευρωαγορές

Απώλειες για τις μετοχές των Rheinmetall και Porsche. Ο τίτλος της Zara, ανέτρεψε τη γενική πτωτική τάση. Στο μικροσκόπιο πετρέλαιο και Τραμπ.

Σύντομο αποδείχθηκε το rebound στις ευρωαγορές που επέστρεψαν στο πτωτικό κλίμα την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την εμβάθυνση του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και την «αντοχή» του πετρελαίου παρά την ιστορική αποδέσμευση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης 400 εκατ. βαρελιών από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας αλλά και τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα να στοχοποιηθεί» στο Ιράν, τονίζοντας ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα»..

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 απώλεσε 0,83% στις 601,09 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 έχασε 0,70% στις 5.796 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κατέγραψε πτώση 1,37% στις 23.640 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40 στις 8.041 μονάδες, με απώλειες 0,19%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 έχασε 0,56% στις 10.353 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε 0,95% στις 44.772 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 αποδυναμώθηκε 0,53% στις 17.351 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της γερμανικής κατασκευάστριας όπλων Rheinmetall διολίσθησε 8,02% καθώς αναμένει «υψηλότερες δαπάνες για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πυραύλων και την αεράμυνα», κάτι που είναι «αναπόφευκτο» υπό το φως του πολέμου. Για το 2025, ανακοίνωσε πωλήσεις 9,94 δισ. ευρώ και κέρδη 1,68 δισ. ευρώ, λέγοντας ότι βρίσκεται σε «προνομιακή θέση για να βοηθήσει τις ΗΠΑ να αναπληρώσουν τα αποθέματα πυραύλων τους» που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο τίτλος της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας πολυτελείας Porsche έχασε 1,16% αφού σχεδιάζει να μειώσει το κόστος και να επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της μετά από ένα «δύσκολο» 2025, όπου υποβάθμισε τις προβλέψεις τέσσερις φορές. «Θα βελτιστοποιήσουμε τη διοικητική μας δομή, θα μειώσουμε τις ιεραρχίες και θα περιορίσουμε τη γραφειοκρατία», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Porsche, Μάικλ Λάιτερς.

Η Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara, ανέτρεψε τη γενική πτωτική τάση, κλείνοντας με κέρδη 0,53% μετά από ένα ισχυρό guidance για το πρώτο τρίμηνο. Τα κέρδη της κινήθηκαν σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών, με όλες τις μάρκες της να καταγράφουν ετήσια ανάπτυξη παρά τον υποτονικό Δεκέμβριο που σημείωσε απογοητευτικές πωλήσεις. «Τα σημερινά αποτελέσματα καταδεικνύουν τη δύναμη του επιχειρηματικού μοντέλου της Inditex», ανέφερε η Μάμτα Βαλέχλα, αναλύτρια διακριτικής ευχέρειας καταναλωτών στην Quilter.