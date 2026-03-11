Ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια το έλλειμμα των ΗΠΑ στο δίμηνο του 2026 - Ετήσια πτώση 12%

Η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την κατάργηση πολλών από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στα στοιχεία.

Το έλλειμμα του προϋπολογισμού των ΗΠΑ ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια για το 2026 έως τον Φεβρουάριο, αλλά είναι σημαντικά χαμηλότερο από αντίστοιχο δίμηνο του περσινού έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη.

Οι δαπάνες ξεπέρασαν τα έσοδα κατά 308 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο, περίπου στο ίδιο επίπεδο με το έλλειμμα που καταγράφηκε τον ίδιο μήνα του 2025. Για το οικονομικό έτος μέχρι σήμερα, το έλλειμμα ανήλθε σε 1,004 τρισ. δολάρια, περίπου 12% χαμηλότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καθώς τα έσοδα της κυβέρνησης αυξήθηκαν ταχύτερα από τις δαπάνες.

Στη μείωση του χάσματος συνέβαλε η απότομη αύξηση των εσόδων λόγω δασμών. Οι δασμοί ανήλθαν σε 151 δισ. δολάρια κατά τους πρώτους πέντε μήνες του οικονομικού έτους, αυξημένοι κατά περίπου 113 δισ. δολάρια, ή 294%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την κατάργηση πολλών από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στα στοιχεία. Επιπλέον, ο Τραμπ έχει επιβάλει πρόσθετους δασμούς από την απόφαση, οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ενισχύουν τα έσοδα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Τα έσοδα από φόρους στις επιχειρήσεις μειώθηκαν επίσης απότομα, σημειώνοντας πτώση 27 δισ. δολαρίων, ή 17%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα αυξημένα επιτόκια συνέχισαν επίσης να επηρεάζουν αρνητικά την δημοσιονομική εικόνα. Οι καθαρές πληρωμές τόκων για το χρέος των σχεδόν 39 τρισ. δολαρίων ανήλθαν σε 79 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο.