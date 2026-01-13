Delta: Προβλέπει αύξηση 20% στα κέρδη το 2026 - Παρήγγειλε τα πρώτα Boeing Dreamliner

Περισσότερο από 20% θα μπορούσαν να αυξηθούν φέτος τα κέρδη της Delta Air Lines σε σχέση με το 2025 λόγω της ισχυρής ζήτησης για ταξίδια, και ενδεχομένως να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ, δήλωσε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος Εντ Μπαστιάν.

Συγκεκριμένα, η Delta προέβλεψε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 6,50 και 7,50 δολαρίων φέτος, σε σύγκριση με την εκτίμηση των αναλυτών για 7,25 δολάρια ανά μετοχή.

Ο κολοσσός των αερομεταφορών, η πρώτη αεροπορική που ανακοίνωσε τριμηνιαία αποτελέσματα φέτος, προβλέπει αύξηση πωλήσεων έως και 7% τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 και προσαρμοσμένα κέρδη μεταξύ 50 και 90 σεντς ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με 72 σεντς ανά μετοχή που προέβλεπαν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Οι κρατήσεις είναι ισχυρές τόσο από πελάτες αναψυχής όσο και από εταιρικούς ταξιδιώτες τις πρώτες ημέρες του έτους, δήλωσε η Delta.

Η αεροπορική εταιρεία είχε ξεκινήσει και το 2025 με προσδοκίες για ένα έτος ρεκόρ, ωστόσο μείωσε τις εκτιμήσεις της μετά την μεσολάβηση των δασμών που εφάρμοσε ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του περασμένου έτους και του μεγαλύτερου σε διάρκεια κλείσιμο της κυβέρνησης, το οποίο έληξε στα τέλη Νοεμβρίου, καθώς μειώθηκαν οι κρατήσεις.

Ο Μπάστιαν υιοθέτησε έναν πιο επιφυλακτικό τόνο φέτος, λέγοντας στους δημοσιογράφους «δεν πρόκειται να προβλέψουμε ή να δεσμευτούμε για μια πρόβλεψη ρεκόρ κερδών μέχρι να κατανοήσουμε την αβεβαιότητα», είπε.

Όσο αφορά το τέταρτο τρίμηνο, η εταιρεία σημείωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,55 δολάρια έναντι 1,53 δολαρίων των εκτιμήσεων συναίνεσης από την LSEG.

Τα προσαρμοσμένα έσοδα ήταν 14,61 δισ. δολ. έναντι 14,69 δισ. δολ. της εκτίμησης.

Παρά τις μειωμένες προβλέψεις της, η Delta κατέγραψε κέρδη 1,22 δισ. δολ. για το τέταρτο τρίμηνο, ή 1,86 δολάρια ανά μετοχή, σχεδόν 45% αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με έσοδα 16 δισ. δολ., αυξημένα κατά 3% από το 2025.

Προσαρμόζοντας τα έκτακτα στοιχεία, η Delta κατέγραψε κέρδη 1,02 δισ. δολ. ή 1,55 δολάρια ανά μετοχή, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Ο Μπαστιάν δήλωσε ότι η αύξηση των προϊόντων υψηλής ποιότητας ξεπερνά την αύξηση των πωλήσεων για την κύρια καμπίνα, συνεχίζοντας μια υπάρχουσα τάση.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια κύριας καμπίνας μειώθηκαν κατά 7% στο τέταρτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 5,62 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα από τα εισιτήρια premium, αυξήθηκαν κατά 9% σε σχεδόν 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια, με αυτό το τμήμα να ξεπερνά την κατηγορία standard coach, έναντι της εκτίμησης της Delta ότι αυτό θα συμβεί φέτος. Για ολόκληρο το έτος, τα έσοδα από την κύρια καμπίνα ήταν ακόμα υψηλότερα από τις κατηγορίες premium.

Αγορά 30 Boeing Dreamliners

Η Delta δήλωσε επίσης την Τρίτη ότι θα αγοράσει 30 Boeing 787-10 Dreamliners, τα πρώτα της αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων από τον αμερικανικό κατασκευαστή, καθώς οι πωλήσεις αυξάνονται για μεγαλύτερα τζετ.

Η Delta έκανε το Airbus A350 το βασικό της αεροπλάνο μεγάλων αποστάσεων πριν από σχεδόν μια δεκαετία και αργότερα αύξησε την εξάρτησή της από τον ευρωπαϊκό κατασκευαστή αεροσκαφών όταν απέσυρε τα Boeing 777 κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η Delta δήλωσε ότι οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2031.