Δολάριο και πληθωρισμός άσκησαν πιέσεις στον χρυσό

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 0,4% στα 5.169,02 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου, διολίσθησε 1,2% στα 5.179,10 δολάρια.

Απώλειες κατέγραψε ο χρυσός την Τετάρτη με πιέσεις από την άνοδο του δολαρίου ενώ η εικόνα του πληθωρισμού πύκνωσε τις ανησυχίες πως η Fed όχι μόνο δεν θα μειώσει τα επιτόκια όπως επιθυμούν οι επενδυτές αλλά θα προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Το ασήμι κατρακύλησε 3,5% στα 85,34 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αποδυναμώθηκε 0,8% στα 2.183,10 δολάρια και το παλλάδιο έχασε 1,4% στα 1.631,59 δολάρια.

Παράλληλα, ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ σημείωσε άνοδο 0,4% ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,3% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις και πάνω από την αύξηση 0,2% του Ιανουαρίου.

Τέλος, το πετρέλαιο σκαρφαλώνει 4% καθώς οι νέες επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ επιδείνωσαν τους φόβους για διακοπή του εφοδιασμού και οι αναλυτές έκριναν ότι η πρόταση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου - ρεκόρ (400 εκατ. βαρελιών) ήταν ανεπαρκής για να μετριάσει αυτούς τους φόβους.

