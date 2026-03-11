Ειδήσεις | Διεθνή

Μπέργκαμ: Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες θα αυξήσουν την παραγωγή τους

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μπέργκαμ: Οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες θα αυξήσουν την παραγωγή τους
Σύμφωνα με τον υπουργό, «είναι εύλογο» να αναμένει ότι η Βενεζουέλα θα συμβάλει επίσης στην αύξηση με 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ προανήγγειλε σήμερα ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα ανακοινώσουν σύντομα αύξηση της παραγωγής τους, εν μέσω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν.

«Πιστεύω ότι θα δείτε να ανακοινώνουν όλες ότι αύξησαν την παραγωγή, ξέρετε, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες», λόγω της αύξησης των τιμών και «σε απάντηση για τις ανάγκες που έχουμε αυτή τη στιγμή», είπε ο Μπέργκαμ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «είναι εύλογο» να αναμένει ότι η Βενεζουέλα θα συμβάλει επίσης στην αύξηση με 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καύσιμα: Γιατί οι τιμές ανεβαίνουν πιο γρήγορα απ’ όσο πέφτουν - Τι πληρώνουμε τώρα για βενζίνη

Επιχειρηματικό δαιμόνιο ο Τζέιμς Χάρντεν - Τα 200 εκατ. δολάρια σε μία νύχτα

Ηγετικό ρόλο για πυρηνοκίνητη ναυτιλία αναλαμβάνει η Ελλάδα - Το σκληρό στοίχημα της κυβέρνησης - Δημοφιλείς υπουργοί

tags:
ΗΠΑ
Πετρέλαιο
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider