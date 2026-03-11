Η ΕΕ διαθέτει 100 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον Λίβανο και τον λαό του εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον Λίβανο και τον λαό του εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα Τετάρτη (11/03) με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Αυτό ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής στο «Χ», επισημαίνοντας ότι η ΕΕ διαθέτει 100 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο, ενώ μόλις χθες παραδόθηκαν πάνω από 40 τόνοι προμηθειών, με τις επόμενες ανθρωπιστικές πτήσεις να είναι υπό σχεδιασμό.

Παράλληλα, στο μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να απαγορεύσει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, καθώς και την έκκλησή της για τερματισμό όλων των εχθροπραξιών.