Στήριξη στον Τζερόμ Πάουελ από Κριστίν Λαγκάρντ και άλλους κεντρικούς τραπεζίτες

Αξιωματούχοι των παγκόσμιων κεντρικών τραπεζών εργάζονται πάνω σε μια δήλωση για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς τον Τζερόμ Πάουελ μετά την έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος του από την κυβέρνηση Τραμπ,

Σε μία δήλωση στήριξης προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ μετά την ποινική διαδικασία που έχει κινηθεί εις βάρος του, προχώρησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και άλλοι οκτώ κεντρικοί τραπεζίτες, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν: «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα και στον πρόεδρό του Jerome H. Powell. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής σταθερότητας προς το συμφέρον των πολιτών που εξυπηρετούμε. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί αυτή η ανεξαρτησία, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία. Ο πρόεδρος Powell έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, εστιάζοντας στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας σεβαστός συνάδελφος που χαίρει της υψηλότερης εκτίμησης από όλους όσους έχουν συνεργαστεί μαζί του.»

Την δήλωση υπογράφουν, εκτός από την Κριστίν Λαγκάρντ, οι

Andrew Bailey, Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας

Erik Thedéen, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Σουηδίας.

Christian Kettel Thomsen, Επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Δανίας

Martin Schlegel, επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας

Michele Bullock, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας

Tiff Macklem, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά

Chang Yong Rhee, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κορέας

Gabriel Galípolo, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας, καθώς και οι

François Villeroy de Galhau, Πρόεδρος της Τράπεζας Διεθνώς Διακανονισμών (BIS)

Pablo Hernández de Cos, Γενικός διευθυντής της ΒΙS.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τον Πάουελ να παρουσιασθεί ενώπιον δικαστηρίου για σχόλια που είχε κάνει το καλοκαίρι στο Κογκρέσο σχετικά με υπερβάσεις του κόστους της ανακαίνισης της έδρας της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον, που ανέρχεται σε 2,5 διεκατομμύρια δολάρια.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ καταδικάσθηκε από πρώην επικεφαλής της Fed και επικρίθηκε χθες, Δευτέρα, από στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ αφού ο Πάουελ τη χαρακτήρισε δημόσια «πρόσχημα» για να αποκτήσει ο πρόεδρος επιρροή στη διαμόρφωση των επιτοκίων.

Η άνευ προηγουμένου απειλή νομικών ενεργειών έχει οξύνει τις ανησυχίες ότι η πολιτική πίεση θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, εγείροντας μακροπρόθεσμους κινδύνους η νομισματική πολιτική να περιοριστεί από πολιτικές επιταγές και όχι από στόχους για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Η Fed και το δολάριο ΗΠΑ είναι «άγκυρες» του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, πράγμα που σημαίνει ότι η ρητορική πίεση, πόσο μάλλον οι απειλές νομικών ενεργειών, έχουν παγκόσμια σημασία.

Ο Διοικητής της Τράπεζας του Καναδά, Τιφ Μάκλεμ, εξέδωσε τη Δευτέρα δήλωση προσφέροντας την «πλήρη υποστήριξή» του στον Πάουελ. «Ο πρόεδρος Πάουελ κάνει πολύ καλή δουλειά υπό δύσκολες συνθήκες, καθοδηγώντας την Fed να λαμβάνει αποφάσεις νομισματικής πολιτικής με βάση στοιχεία, όχι πολιτική», δήλωσε ο Μακλέμ σε μια δήλωση που έστειλε μέσω email στο Bloomberg.

Άλλοι επικεφαλής κεντρικών τραπεζών - συμπεριλαμβανομένης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ - έχουν επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της ανεξαρτησίας της νομισματικής πολιτικής και έχουν υπερασπιστεί και επαινέσει τον Πάουελ.