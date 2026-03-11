Συνάντηση Μητσοτάκη με την επικεφαλής της ΕΕ για τα Κοινωνικά Δικαιώματα την Πέμπτη

Επίσης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα παραχωρήσει συνέντευξη στο iefimerida.gr και στη δημοσιογράφο Σοφία Γιαννακά.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 16.00 θα συναντηθεί με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Ροξάνα Μινσάτου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επίσης, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο iefimerida.gr και στη δημοσιογράφο Σοφία Γιαννακά.