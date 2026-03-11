Ειδήσεις | Διεθνή

Ουάσινγκτον: Βανάκι πέρασε την περίμετρο ασφαλείας του Λευκού Οίκου - Συνελήφθη ο οδηγός

Newsroom
Ουάσινγκτον: Βανάκι πέρασε την περίμετρο ασφαλείας του Λευκού Οίκου - Συνελήφθη ο οδηγός
Λευκός Οίκος / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ένα βανάκι έσπασε την περίμετρο ασφαλείας κοντά στον Λευκό Οίκο και ο οδηγός του συνελήφθη από την αστυνομία, σήμερα τα ξημερώματα, ανακοίνωσε η Μυστική Υπηρεσία.

Ο οδηγός πέρασε τα φράγματα ασφαλείας σε μια διασταύρωση πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο. Από το συμβάν δεν τραυματίστηκε κανείς.

«Ο οδηγός συνελήφθη και ανακρίνεται» ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την ασφάλεια του προέδρου των ΗΠΑ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Ομάδες πυροτεχνουργών επιθεώρησαν το όχημα και διαβεβαίωσαν ότι δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Οι γύρω δρόμοι, που είχαν κλείσει προσωρινά, δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.

Η Ουάσινγκτον έχει τεθεί σε κατάσταση ενισχυμένης ασφαλείας, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

