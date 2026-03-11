Τραμπ: «Δεν πιστεύω πως το Ιράν έχει ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ» - 3 όροι για ειρήνη από Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει «μεγάλη ασφάλεια» στα Στενά του Χορμούζ, αυτόν τον σημαντικό θαλάσσιο δίαυλο για το εμπόριο πετρελαίου, που έχει ουσιαστικά κλείσει λόγω του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει «μεγάλη ασφάλεια» στα Στενά του Χορμούζ, αυτόν τον σημαντικό θαλάσσιο δίαυλο για το εμπόριο πετρελαίου, που έχει ουσιαστικά κλείσει λόγω του πολέμου.

«Θα δείτε μεγάλη ασφάλεια και αυτό θα συμβεί πολύ, πολύ γρήγορα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε στον Λευκό Οίκο για τη διέλευση πετρελαιοφόρων από την περιοχή.

«Αυτή τη στιγμή, έχουν χάσει το Ναυτικό τους, την Πολεμική τους Αεροπορία. Δεν έχουν καθόλου αντιαεροπορικό εξοπλισμό», είπε ο πρόεδρος. «Οι ηγέτες τους έχουν φύγει και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ χειρότερα».

Ο Τραμπ είπε ότι ο αμερικανικός στρατός «αφήνει ορισμένα πράγματα» στο Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να καταστραφούν μέχρι το απόγευμα, αν χρειαστεί, και «κυριολεκτικά δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξαναχτίσουν αυτή τη χώρα».

Είπε ότι ο αμερικανικός στρατός είχε καταστρέψει περίπου 16 από τις ναρκοθετήσεις του Ιράν.

Ερωτηθείς αν το Ιράν έχει ναρκοθετήσει το Στενό του Ορμούζ, το οποίο είναι το πιο ευαίσθητο σημείο στον κόσμο για τις μεταφορές πετρελαίου, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το πιστεύουμε».

Στην ερώτηση αν οι πετρελαϊκές εταιρείες θα έπρεπε να χρησιμοποιούν τα Στενά, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι θα έπρεπε».

Σε ρεπορτάζ της Τρίτης που επικαλέστηκε δύο άτομα που γνωρίζουν τις αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, το CNN ανέφερε ότι το Ιράν άρχισε να ναρκοθετεί στο στενό, αν και μόνο μερικές δεκάδες τις τελευταίες ημέρες.

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε νωρίτερα ότι ο κόσμος θα πρέπει να προετοιμαστεί γιατί το πετρέλαιο θα φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι.

«Δεν ανησυχώ για επιθέσεις σε αμερικανικό έδαφος»

Μιλώντας εξάλλου σε δημοσιογράφους, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε ότι «δεν ανησυχεί» για ενδεχόμενες επιθέσεις, υποκινούμενες από το Ιράν, στο αμερικανικό έδαφος.

«Όχι, δεν ανησυχώ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο έξω από τον Λευκό Οίκο όταν ρωτήθηκε αν φοβάται μια τέτοια εγχώρια επίθεση.

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης την πρόοδο στον πόλεμο κατά του Ιράν, ο οποίος βρίσκεται στην 11η ημέρα του, πριν αναχωρήσει για ένα ταξίδι στο Κεντάκι και το Οχάιο.

Πεζεσκιάν: «Αυτοί είναι οι όροι μας για να λήξει ο πόλεμος»

To βράδυ ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μέσω ανάρτησής του έθεσε όρους για τον τερματισμό του πολέμου: «Ο μόνος τρόπος να τερματιστεί ο πόλεμος είναι:

η αναγνώριση των «νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν η καταβολή αποζημιώσεων η παροχή ισχυρών διεθνών εγγυήσεων ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική επιθετική ενέργεια εναντίον της χώρας