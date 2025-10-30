Ευρωαγορές: Μεικτή εικόνα με την ΕΚΤ στο επίκεντρο

Η αγορά έχει στραμμένη την προσοχή της στην απόφαση της ΕΚΤ, με τους οικονομολόγους να την χαρακτηρίζουν ως ένα «non event», δεδομένου ότι η τράπεζα είναι πολύ πιθανό να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο σταθερό στο 2%.

Μεικτά πρόσημα σημειώνουν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αναλύουν την απόφαση της Fed να μειώσει τα επιτόκια για δεύτερη φορά φέτος κατά 25 μονάδες βάσης, αλλά κυρίως την ομιλία του Τζερόμ Πάουελ που πάτησε «φρένο» στις προσδοκίες να υπάρξει συνέχεια στην συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Επίσης, σήμερα η αγορά έχει στραμμένη την προσοχή της στην αντίστοιχη απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια, με τους οικονομολόγους να την χαρακτηρίζουν ως ένα «non event», δεδομένου ότι η τράπεζα είναι πολύ πιθανό να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο σταθερό στο 2%.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,16% στις 574,46 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ενισχύεται 0,13% στις 5.713 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει άνοδο 0,35% στις 24.207 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει απώλειες 0,04% στις 8.198 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,50% στις 9.706 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί 0,34% στις 43.101 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 σημειώνει απώλειες 0,64% στις 16.041 μονάδες.

Σήμερα είναι μία ακόμη γεμάτη ημέρα με αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, από εταιρείες όπως Volkswagen, Crédit Agricole, Société Générale και Schneider Electric.

Η Shell ανακοίνωσε την Πέμπτη σημαντική πτώση στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, επικαλούμενη ισχυρή λειτουργική απόδοση. Ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο και ανακοίνωσε μία νέα επαναγορά μετοχών 3,5 δισ. δολ. τους επόμενους τρεις μήνες. Η μετοχή αν και ξεκίνησε θετικά, πλέον υποχωρεί 0,31%.

Κέρδη σχεδόν 4% καταγράφει η μετοχή της αεροδιαστημικής και εταιρείας άμυνας Airbus, αφού ανακοίνωσε ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο αργά την Τετάρτη λόγω της σημαντικής κινητικότητας της Ευρώπης να αναπτύξει τις αμυντικές της δυνατότητες. Τα αποτελέσματά της ήταν υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 14% στα 17,8 δισ. ευρώ (23,5 δισ. δολ.) και τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 42% στα 1,75 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία οφείλονται στην αύξηση παράδοσης εμπορικών αεροσκαφών, στην αντιστάθμιση συναλλαγματικών ισοτιμιών και στις υπηρεσίες ελικοπτέρων, ανέφερε η εταιρεία.

Πτώση στην Ασία μετά την συνάντηση Τραμπ-Σι - Νέο ρεκόρ για τον Kospi

Απώλειες κατέγραψαν οι αγορές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ την Πέμπτη, με τους επενδυτές να βάζουν κάτω από το μικροσκόπιο την πρώτη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» την συνάντηση και ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Κίνα τον Απρίλιο για νέες συνομιλίες, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε πως υπήρξε «συναίνεση για (την εξεύρεση) λύσεων στα προβλήματα».

«Θα είμαι στην Κίνα τον Απρίλιο και (ο Σι) θα έρθει λίγο αργότερα εδώ, στη Φλόριντα, στο Παλμ Μπιτς ή στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου Air Force One. «Καταλήξαμε σε πολλά σημεία» στη διάρκεια των συνομιλιών στο Μπουσάν, πρόσθεσε χαρακτηρίζοντας τον Σι «εξαιρετικό ηγέτη μιας πολύ ισχυρής χώρας».

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης, ότι οι δύο ηγέτες θα συνεργαστούν για την Ουκρανία, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από 57% σε 47%. Επίσης, ανέφερε ότι κατέληξε σε μονοετή συμφωνία με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα ορυκτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,8% στις 4.709,9 μονάδες, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,24% στις 26.282,69 μονάδες, χάνοντας τα κέρδη που σημείωνε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο, αφού ο επικεφαλής σύμβουλος πολιτικής της Σεούλ, Κιμ Γιονγκ-μπέομ, φέρεται να δημοσίευσε λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, την οποία είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Νότια Κορέα θα επενδύσει 200 ​​δισ. δολ. στις ΗΠΑ, με ετήσιο όριο τα 20 δισ. δολ. ετησίως, ενώ τα υπόλοιπα 150 δισ. δολ. από τη συνολική δέσμευση των 350 δισ. δολ. που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος θα χρησιμοποιηθούν για συνεργασία στον τομέα της ναυπηγικής, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Kospi σημείωσε άνοδο 0,14%, με κέρδη να καταγράφονται στις μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ναυπηγικής, κλείνοντας σε νέο ρεκόρ 4.086,89 μονάδων, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,19% στις 890,86 μονάδες.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έκλεισε στο +0,07% στις 51.343 μονάδες, ενώ ο Topix αυξήθηκε κατά 0,69% στις 3.300,79 μονάδες.

Υπενθυμίζεται πως χθες η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε σταθερά τα βασικά επιτόκια στο 0,5% στην πρώτη της συνεδρίαση μετά την άνοδο στην εξουσία της νεάς πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,46% στις 8.885,5 μονάδες, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών.