Stock-picking και οριακές διακυμάνσεις στο ταμπλό του ΧΑ

Σε στάση αναμονής οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης επιχειρεί διστακτικά να κινηθεί προς τις 2.090 μονάδες.

Εικόνα που παραπέμπει σε στάση αναμονής διαμορφώνεται και την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης επιχειρεί διστακτικά να κινηθεί προς τις 2.090 μονάδες.

Εν αναμονή της σημερινής απόφασης της ΕΚΤ για τα επιτόκια του ευρώ, οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές κινούνται επίσης επιφυλακτικά, με τον DAX να εναλλάσσει πρόσημο και τον γαλλικό CAC να καταγράφει οριακά κέρδη – εικόνα που δεν διευκολύνει τη διαμόρφωση τάσης στη Λεωφόρο Αθηνών.

Είναι ενδεικτικό ότι στις τελευταίες 10 συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ «μετράει» 5 ανοδικά κλεισίματα και ισάριθμα πτωτικά. Μεταξύ αυτών, καταγράφονται 5 κλεισίματα πάνω από τις 2.100 μονάδες και ισάριθμα κάτω από το εν λόγω επίπεδο.

Έτσι, οι κινήσεις των επενδυτών παραμένουν επιλεκτικές και στοχευμένες, με πιο ξεκάθαρες εισροές σε μη τραπεζικά, βιομηχανικά blue-chips.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η λήξη συμβολαίων αύριο, Παρασκευή, ενώ υπενθυμίζεται ότι, έως τότε, η μετοχή της Τρ. Πειραιώς θα είναι εκτός διαπραγμάτευσης, επιστρέφοντας στο ταμπλό στις 22/12.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.085,37 μονάδες με οριακά κέρδη 0,09%.

Οριακά κέρδη καταγράφει και ο τραπεζικός δείκτης, ενισχυμένος 0,04% στις 2.295,29 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό η εικόνα είναι ισορροπημένη, με 49 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 42 σε αρνητικό και 60 αμετάβλητων.

Ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 23,28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €11,67 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.