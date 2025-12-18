ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Πόσο εκτεθειμένα είναι τα ελληνικά επαγγέλματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Tο κείμενο πολιτικής και η αντίστοιχη μελέτη, που επισυνάπτονται, επιχειρούν να συμβάλουν στην προετοιμασία γι’ αυτές τις μεγάλες αλλαγές.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αναδειχτεί σε καθοριστική τεχνολογική τομή. Η εξάπλωση των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων και η ταχεία διάδοση πιο εξελιγμένων Reasoning Models και Agents επιταχύνουν τη μετάβαση προς μια εποχή όπου σημαντικά τμήματα της ανθρώπινης σκέψης μπορούν να υποστηριχθούν, να ενισχυθούν ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υποκατασταθούν από τέτοια συστήματα. Η δομή της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου ο αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να είναι απότομος και άνισος».

Αυτό αναφέρει το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) σε ανακοίνωσή του.

Επίσης, το κείμενο πολιτικής και η αντίστοιχη μελέτη, επιχειρούν να συμβάλουν στην προετοιμασία γι’ αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Αξιοποιούν δύο γνωστά μοντέλα ερευνητών που επιχειρούν να αποτυπώσουν το κατά πόσο ένα επάγγελμα μπορεί να αντικατασταθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον πρώτο δείκτη (Frey & Osborne, 2013), που περιλαμβάνει Τεχνητή Νοημοσύνη και ρομποτική, το 40% των ελληνικών θέσεων εργασίας αντιμετωπίζει υψηλό ρίσκο αυτοματοποίησης.

Σύμφωνα με τον δεύτερο (Gmyrek et al., 2025), που αφορά μόνο τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (π.χ. ChatGPT), περίπου το 22% των θέσεων εργασίας αντιμετωπίζει σημαντικό ρίσκο αυτοματοποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ