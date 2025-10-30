Συνάντηση Τραμπ - Σι: «Μεγάλη επιτυχία» - Μειώνονται οι δασμοί στην Κίνα, συμφωνία για σπάνιες γαίες και φαινταλύνη

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» τη σημερινή συνάντησή του στη Νότια Κορέα με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Κίνα τον Απρίλιο για νέες συνομιλίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» τη σημερινή συνάντησή του στη Νότια Κορέα με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Κίνα τον Απρίλιο για νέες συνομιλίες, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος ανέφερε πως υπήρξε «συναίνεση για (την εξεύρεση) λύσεων στα προβλήματα».

«Θα είμαι στην Κίνα τον Απρίλιο και (ο Σι) θα έρθει λίγο αργότερα εδώ, στη Φλόριντα, στο Παλμ Μπιτς ή στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου Air Force One. «Καταλήξαμε σε πολλά σημεία» στη διάρκεια των συνομιλιών στο Μπουσάν, πρόσθεσε χαρακτηρίζοντας τον Σι «εξαιρετικό ηγέτη μιας πολύ ισχυρής χώρας».

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης, ότι οι δύο ηγέτες θα συνεργαστούν για την Ουκρανία, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από 57% σε 47%.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι. Σε μία κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10, ο πρόεδρος Τραμπ βαθμολόγησε με 12 τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι δέχθηκε να αναστείλει για έναν χρόνο τους περιορισμούς που έθεσε σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου σε διάφορες εξαγωγές, μεταξύ των οποίων και αυτές των σπάνιων γαιών, μια κίνηση που είχε προκαλέσει νέα ένταση στις σχέσεις του με την Ουάσινγκτον.

«Η Κίνα θα αναστείλει για έναν χρόνο την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου εξαγωγών που ανακοινώθηκαν στις 9 Οκτωβρίου και θα εξετάσει και θα βελτιώσει συγκεκριμένα σχέδια», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, Κίνα και ΗΠΑ συμφώνησαν να παρατείνουν την προσωρινή ανακωχή στον εμπορικό τους πόλεμο για έναν χρόνο με βάση συμφωνία στην οποία κατέληξαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών, οι οποίοι συναντήθηκαν στη Μαλαισία την προηγούμενη εβδομάδα.

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα του χρόνου, μετά τις συνομιλίες που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Τι αποφασίστηκε για σπάνιες γαίες, φαιντανύλη

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς που επιβάλλουν σε κινεζικά αγαθά που σχετίζονται με τη φαιντανύλη στο 10% από 20%. Ο Σι θα εργασθεί «πολύ σκληρά για να σταματήσει τη ροή» της φαιντανύλης, δήλωσε ο Τραμπ και οι δασμοί μειώθηκαν «επειδή πιστεύω ότι αναλαμβάνουν πραγματικά ισχυρή δράση».

Ο Τραμπ δήλωσε πως πολλές αποφάσεις ελήφθησαν κατά τη σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίγνκ, την οποία χαρακτήρισε «καταπληκτική συνάντηση».

Η Κίνα θα αγοράσει «τεράστιες ποσότητες» αμερικανικής σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων «αρχής γενομένης αμέσως», ενώ επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία ενός έτους για τις σπάνιες γαίες, η οποία θα παραταθεί έπειτα από ένα χρόνο, δήλωσε ο Τραμπ. «Δεν θα επιβάλουν τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες», δήλωσε.

President Trump said the U.S. and China have a one-year agreement in place that will be extended.



He’ll visit China in April & President Xi will visit the U.S. soon. Which signals tariffs and trade barriers are unlikely to escalate near term.pic.twitter.com/sl4IhTKOzT — Shay Boloor (@StockSavvyShay) October 30, 2025

Η συμφωνία αυτή, για την οποία ο Τραμπ έδωσε λίγες λεπτομέρειες εκτός από το ότι πιθανόν θα παραταθεί, «διευθετεί» το ζήτημα, δήλωσε. Η Κίνα δεν έχει ακόμα σχολιάσει σχετικά με το τι συμφωνήθηκε από τους δύο ηγέτες κατά τις συνομιλίες, οι οποίες διήρκεσαν σχεδόν δύο ώρες.

«Όλο το ζήτημα των σπάνιων γαιών διευθετήθηκε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους επί του Air Force One. «Και αυτό ισχύει για τον κόσμο, παγκοσμίως, θα μπορούσες να πεις ότι ήταν μια παγκόσμια κατάσταση, όχι μια κατάσταση μόνο για τις ΗΠΑ».

«Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τις σπάνιες γαίες. Αυτό ευελπιστούμε ότι θα εξαφανισθεί από το λεξιλόγιό μας για λίγο καιρό», δήλωσε.

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, ο οποίος επέβαινε επίσης στο προεδρικό αεροπλάνο, δήλωσε πως η Κίνα δεν θα επιβάλει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που σχεδίαζε να επιβάλει έπειτα από τη συνεννόηση μεταξύ των δύο προέδρων. Δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με τους ελέγχους που ισχύουν ήδη.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα πως αναμένει να μειώσει τους αμερικανικούς δασμούς σε κινεζικά αγαθά σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Πεκίνου να μειώσει τη ροή χημικών που χρησιμεύουν για την παραγωγή φαιντανύλης, ενός θανατηφόρου συνθετικού οπιοειδούς που είναι η κύρια αιτία για θανάτους Αμερικανών από υπερβολική δόση.

«Εκτός συνομιλιών το τεχνολογικά εξελιγμένο τσιπ της Blackwell»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν συζήτησε το ζήτημα που σχετίζεται με το τεχνολογικά εξελιγμένο μικροκύκλωμα (τσιπ) της Nvidia Blackwell στη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε προηγούμενες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο να βοηθήσει την εταιρία να εξάγει μία τεχνολογικά υποδεέστερη έκδοση του επεξεργαστή GPU της Nvidia, που θεωρείται καθοριστικής σημασίας στον ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι ελπίδες της Nvidia για μία έγκριση από τις ΗΠΑ και την Κίνα για την πώληση μιας τεχνολογικά υποβαθμισμένης έκδοσης του πιο εξελιγμένου μικροκυκλώματος τεχνητής νοημοσύνης δέχθηκαν πλήγμα από τα σημερινά σχόλια του Τραμπ.

«Δεν μιλάμε για τα μικροκυκλώματα της Blackwell», δήλωσε ο Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, αναχωρώντας από τη Νότια Κορέα, μετά από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι.

Στη διάρκεια της πτήσης του προς τη Νότια Κορέα χθες, είχε δηλώσει ότι ενδέχεται να συζητήσει για τα μικροκυκλώματα με τον πρόεδρο της Κίνας.

Φωτό @ AP