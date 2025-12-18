Ειδήσεις | Διεθνή

Βραζιλία: Εγκρίθηκε νομοσχέδιο που θα μπορούσε να μειώσει την ποινή του Μπολσονάρου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βραζιλία: Εγκρίθηκε νομοσχέδιο που θα μπορούσε να μειώσει την ποινή του Μπολσονάρου
Το κείμενο που εγκρίθηκε θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση της διάρκειας της ποινής του σε 2 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση.

Το βραζιλιάνικο Κογκρέσο ενέκρινε χθες Τετάρτη σχέδιο νόμου το οποίο επιτρέπει να μειωθεί η ποινή που επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο κ. Μπολσονάρου καταδικάστηκε να εκτίσει 27 χρόνια κάθειρξης και φυλακίστηκε τον περασμένο μήνα για απόπειρα πραξικοπήματος.

Το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε από τη συντηρητική πλειοψηφία στο Κογκρέσο, θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση της διάρκειας της ποινής του σε 2 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση.

Ο κεντροαριστερός νυν πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο στον νόμο αυτόν, που πάντως μπορεί να ξεπεραστεί αν συγκεντρωθεί ειδική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πέρασ' ο θυμός - Με ελπίδα θα ψηφίσουν - Πού βάζει τον πήχη η Άννα για αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ

Έρχονται φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Φθηνό ρεύμα στους κοινωνικά ευάλωτους: Στην αφετηρία η νέα εκδοχή του «Απόλλων»

tags:
Βραζιλία
Ζαΐχ Μπολσονάρου
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider