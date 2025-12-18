Ρωσία: Φυλάκιση 22 ετών σε Λευκορώσο για δολιοφθορές σε σιδηροδρόμους

Ο Σεργκέι Γερεμέεφ, 54 ετών, κρίθηκε ένοχος για «επίθεση», για «ανάμιξη σε τρομοκρατικές δραστηριότητες» και για λαθραία διακίνηση εκρηκτικών μηχανισμών.

Ένας Λευκορώσος καταδικάστηκε στη Ρωσία σε 22 χρόνια κάθειρξης για δολιοφθορές σε σιδηροδρόμους στην ανατολική Σιβηρία τον Νοέμβριο του 2023, όπως ανακοίνωσε σήμερα περιφερειακό στρατοδικείο.

Ο Σεργκέι Γερεμέεφ, 54 ετών, κρίθηκε ένοχος για «επίθεση», για «ανάμιξη σε τρομοκρατικές δραστηριότητες» και για λαθραία διακίνηση εκρηκτικών μηχανισμών, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 22 ετών και σε πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ρουβλίων (περίπου 10.620 ευρώ), όπως ανακοίνωσε το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB), ο άνδρας αυτός είχε συλληφθεί στα τέλη του 2023 για «εκρήξεις στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2023 σε δύο τρένα που μετέφεραν πετρελαϊκά προϊόντα» στην Μπουργιάτια, στην ανατολική Σιβηρία.

Η FSB είχε τότε δηλώσει ότι είχε τοποθετήσει οκτώ εκρηκτικούς μηχανισμούς στα βυτιοφόρα βαγόνια αυτών των τρένων, ενεργώντας σύμφωνα με τις εντολές των «ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας» (SBU) και λαμβάνοντας επίσης οδηγίες από «συμπατριώτη που ζούσε στη Λιθουανία».

Όταν τα τρένα κινούνταν στη σήραγγα Μπεσόλοφ του Σεβερομόρσκ τη μεγαλύτερη σε μήκος στη Ρωσία, και στην παρακαμπτήρια τροχιά, «ενεργοποιήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί» με αποτέλεσμα να πιάσουν φωτιά τα αποθέματα καυσίμων και να αποκλειστεί προσωρινά η κυκλοφορία στην κύρια γραμμή, σύμφωνα με την FSB.

Πηγή στις ουκρανικές αρχές επιβολής του νόμου είχε στη συνέχεια δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας (SBU) είχαν πραγματοποιήσει αυτές τις δύο επιχειρήσεις δολιοφθοράς.

Το Κίεβο έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά επιθέσεων στο ρωσικό έδαφος από την έναρξη της επίθεσης της Μόσχας κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022 αλλά ήταν η πρώτη φορά που έγιναν τέτοιες επιχειρήσεις σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων από το μέτωπο.

Η SBU είχε αρνηθεί να σχολιάσει τους ισχυρισμούς αυτούς.

Τον τελευταίο καιρό, η FSB ανακοινώνει τακτικά συλλήψεις προσώπων που παρουσιάζονται ως δολιοφθορείς που εργάζονται για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ