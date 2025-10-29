Πάουελ (Fed): Καθόλου δεδομένη μία μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Ο Πάουελ χαρακτήρισε τη σημερινή μείωση ως μια «κίνηση διαχείρισης ρίσκου» με στόχο την προσέγγιση μίας ουδέτερης στάσης στη νομισματική πολιτική, όπως ακριβώς είχε χαρακτηρίσει και την κίνηση του προηγούμενου μήνα.

«Κάθε άλλο παρά δεδομένη» χαρακτήρισε μία νέα μείωση επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ στην καθιερωμένη ομιλία του μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να μειώσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τα επιτόκια. Πριν από τη συνεδρίαση, οι αγορές είχαν σχεδόν προεξοφλήσει μία ακόμη περικοπή τον Δεκέμβριο, ωστόσο ο Πάουελ ουσιαστικά έβαλε «φρένο» στις προσδοκίες αυτές κοκκινίζοντας το ταμπλό της Wall Street.

«Στις συζητήσεις της Επιτροπής κατά της συνεδρίαση, υπήρχαν έντονες διαφωνίες σχετικά με το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε τον Δεκέμβριο. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχουμε πάρει ακόμη απόφαση αλλά μία μείωση δεν είναι καθόλου δεδομένη. Κάθε άλλο», τόνισε.

Επιπλέον, ο Πάουελ δήλωσε ότι μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής επικρατεί η αίσθηση ότι ίσως είναι η στιγμή για μία παύση προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των δύο μειώσεων της Fed προτού έρθουν νέες κινήσεις. «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου, στην πραγματικότητα, έχουμε μειώσει δύο ακόμη φορές. Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι ίσως εδώ είναι που πρέπει τουλάχιστον να περιμένουμε έναν κύκλο».

«Τι κάνουμε όταν οδηγούμε στην ομίχλη; Επιβραδύνουμε»

Ο επικεφαλής της Fed αναφέρθηκε και στο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως λόγο για «πάγωμα» των επιτοκίων, καθώς θολώνει την εικόνα σχετικά με την οικονομία. «Θα συλλέξουμε κάθε κομμάτι πληροφορίας που μπορούμε να βρούμε, θα το αξιολογήσουμε και θα το σκεφτούμε προσεκτικά. Αυτή είναι η δουλειά μας... Αν με ρωτήσετε αν αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συνάντηση του Δεκεμβρίου, δεν λέω ότι θα το κάνει, αλλά ναι, μπορείτε να το φανταστείτε. Τι κάνουμε όταν οδηγούμε στην ομίχλη; Επιβραδύνουμε».

«Αν και ορισμένα σημαντικά στοιχεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχουν καθυστερήσει λόγω του shutdown, τα στοιχεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που παραμένουν διαθέσιμα υποδηλώνουν ότι οι προοπτικές για την απασχόληση και τον πληθωρισμό δεν έχουν αλλάξει πολύ από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου», τόνισε ο Πάουελ.

Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι «η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας βρίσκεται σε κάπως σταθερότερη τροχιά από ό,τι αναμενόταν, αντανακλώντας κυρίως τις ισχυρότερες καταναλωτικές δαπάνες».

«Ο πληθωρισμός, εξαιρουμένων των δασμών, δεν είναι στην πραγματικότητα πολύ μακριά από τον στόχο του 2%. Εάν ο πληθωρισμός είναι τώρα 2,8%, χωρίς τους δασμούς θα μπορούσε να είναι στο 2,3% ή στο 2,4%», σημείωσε εξηγώντας πάντως ο αντίκτυπος των δασμών στον πληθωρισμό είναι βραχυπρόθεσμος.

Η πιθανότητα νέας μείωσης επιτοκίων τον Δεκέμβριο έχει υποχωρήσει πλέον στο 71% από 90% προηγουμένως, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προσδοκίες τους μετά τις δηλώσεις του Πάουελ.