Διπλής άνοδος για αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα τον Οκτώβριο

Ετήσια άνοδο παρουσίασαν οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) τον Οκτώβριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι αφίξεις ανήλθαν σε 2.821.077 και οι διανυκτερεύσεις σε 11.145.425, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 1,1% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 1,2% στις αφίξεις και 2,0% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις κατά 0,5%.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 76,9% και 86,7%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Οκτώβριο 2025, ανήλθε σε 4 ημέρες.