Παπαθανάσης: Προτεραιότητα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων

Ακόμη, ανέφερε ότι τον Φεβρουάριο αναμένεται νέο πρόγραμμα επιδότησης για τους ΚΑΔ που συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Για τη νέα Προγραμματική Περίοδο (2028-2034), βρίσκεται στο τραπέζι η δημιουργία νέου καθεστώτος χαμηλότοκης δανειακής στήριξης, με στόχο τη διασφάλιση σταθερής πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και μετά το 2028, όπως υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών μιλώντας για τις δράσεις στήριξης της ρευστότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά, όπως γνωστοποίησε, μέσω της διαπραγμάτευσης του Ταμείου Ανάκαμψης ανακατευθύνθηκαν 2 δισ. ευρώ ώστε να παραμείνουν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για να μοχλεύσουν 5-6 δισ. ευρώ σε δάνεια για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο 0,35%, διαθέσιμα μετά τη λήξη του Ταμείου το 2026. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συζήτησης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο (2028-2034), βρίσκεται στο τραπέζι η δημιουργία νέου καθεστώτος χαμηλότοκης δανειακής στήριξης, με στόχο τη διασφάλιση σταθερής πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και μετά το 2028.

Κατά την τοποθέτησή του ενώπιον των μελών του Δ.Σ. του επιμελητηρίου και απευθυνόμενος, όπως είπε, «στην καρδιά και τον παλμό της πραγματικής οικονομίας», υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί λιγότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά ισχυρότερες και πιο ανταγωνιστικές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της ρευστότητας και της πρόσβασης στον τραπεζικό τομέα, που χαρακτήρισε «αχίλλειο πτέρνα» των μικρών επιχειρήσεων. Ο αναπληρωτής υπουργός ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω της οποίας ο αριθμός των επιχειρήσεων με τραπεζική πρόσβαση αυξήθηκε από 40.000-45.000 σε 75.000-80.000, αύξηση της τάξης του 80%, με την παροχή κρατικών εγγυήσεων να καλύπτει το πρόβλημα των εμπράγματων εξασφαλίσεων. Παράλληλα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΤΕΠΙΧ 3 με συνολικούς πόρους 3,5 δισ. ευρώ και των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που έρχονται από το 2026.

Το κρίσιμο ζήτημα της έλλειψης ρευστότητας, που «πνίγει» τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε ότι, παρά τη βελτίωση ορισμένων μακροοικονομικών δεικτών, η πραγματική εικόνα στην αγορά παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τόνισε ότι το υψηλό κόστος χρήματος και τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον, περιορίζοντας τη δυνατότητα κάλυψης ακόμη και βασικών λειτουργικών αναγκών, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για στοχευμένα και πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης και πριν από την παρουσία του κ. Παπαθανάση τοποθετήθηκε ο γενικός διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς. Αναφέρθηκε την πρόσφατη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων με την κυβέρνηση για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και για τις θετικές εξελίξεις που φέρνει αυτή και για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. Ο στόχος είναι, όπως είπε, το 80% των εργαζομένων στην Ελλάδα να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.