Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές πριν την ΕΚΤ

Οι επενδυτές ετοιμάζονται για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τα επιτόκια.

Τελευταία ενημέρωση 12:12

Ήπια άνοδο σημειώνουν στη συνεδρίαση της Πέμπτης οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές ετοιμάζονται για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τα επιτόκια. Επιπλέον, απόφαση για τη νομισματική πολιτική μετά τις κεντρικές τράπεζες της Νορβηγίας (Norges Bank) και της Σουηδίας (Riksbank), αναμένεται από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE),

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,28% στις 581,42 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ισχυροποιείται 0,37% στις 5.6702 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημειώνει κέρδη 0,18% στις 23.998 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,3% στις 8.111 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 προσθέτει 0,31% στις 9.805 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει άνοδο 0,32% στις 44.220 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται με +0,57% στις 17.034 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά, η BP ανακοίνωσε τον διορισμό της πρώτης γυναίκας CEO στην ιστορία της, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει έπειτα από μία αποτυχημένη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο διορισμός της Μεγκ Ο'Νιλ στο τιμόνι της εταιρείας, έρχεται σε ένα σημείο που η BP υστερεί αρκετά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού καταστροφικών εταιρικών αποφάσεων, πολέμου χαμηλών αποδόσεων από τις προσπάθειές της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κακής τύχης. Η μετοχή της υποχωρεί οριακά κατά 0,02% στο Λονδίνο.

Οι κεντρικές τράπεζες της Νορβηγίας και της Σουηδίας αποφάσισαν να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια. Συγκεκριμένα, η Κεντρική Τράπεζα της Νορβηγίας (Norges Bank) διατήρησε στο 4% τα επιτόκια όπως αναμενόταν ευρέως από τους αναλυτές τονίζοντας ότι «θα μειωθούν στην πορεία του επόμενου έτους».

Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας (Riksbank) κράτησε σταθερά σε χαμηλό τριών ετών τα επιτόκια και επανέλαβε το σχέδιό της να διατηρήσει τα επίπεδα της νομισματικής πολιτικής μέχρι το 2027, καθώς η οικονομική ανάκαμψη ενισχύεται και οι πληθωριστικές πιέσεις δείχνουν σημάδια υποχώρησης.

Ασία

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια μετά την ισχυρή πτώση στη Wall Street με βαρίδι τον τεχνπλογικό κλάδο.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 1,03% στις 49.001 μονάδες ενώ ο ευρείας βάσης Topix διολίσθησε 0,37% στις 3.356 μονάδες.

Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας ξεκινά τη διήμερή της συνεδρίαση που θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με τις αγορές να αναμένουν ότι θα ανεβάσει το επιτόκιο στο 0,75%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε πτώση 1,53% στις 3.994 μονάδες ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έκλεισε στις 901,33 μονάδες με -1,07%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με οριακή άνοδο 0,02% στις 8.588 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 0,12% στις 25.498 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ανήλθε στις 4.552 μονάδες με πτώση 0,59%.