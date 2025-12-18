Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στηρίζει Ουκρανία και κάθε λύση για τη χρηματοδοτική της σταθερότητα

«Θα βρούμε μια λύση χρηματοδότηση για την Ουκρανία» επεσήμανε ο Κυρ. Μητσοτάκης, τονίζοντας πως «η Ελλάδα σαφώς είναι υπέρ του δανείου αποκατάστασης».

Την ανάγκη λήψης σημαντικών αποφάσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας και την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ΕΕ σημείωσε μεταξύ άλλων ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την είσοδό του, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

«Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει τη χρηματοδοτική σταθερότητα, προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ επισήμανε παράλληλα ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι «νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα λάβει η Ουκρανία για εξοπλισμούς θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες των κρατών-μελών».

«Το σημαντικό είναι να βρούμε μία λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η Ελλάδα προτιμά ξεκάθαρα το δάνειο αποζημιώσεων. Λαμβάνουμε υπ' όψιν το γεγονός ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη δεσμευτεί επ' αόριστον, που θεωρώ ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική πολιτική δήλωση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» ανέφερε.

«Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από τις Βρυξέλλες, και από την αίθουσα στην οποία συνεδριάζουμε, χωρίς να βρούμε μια λύση που να είναι νομικά στέρεη και να επιλύει τα χρηματοδοτικά προβλήματα της Ουκρανίας» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, «ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, στη φρεγάτα Κίμων». Όπως τόνισε, «είναι μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους» και «η φρεγάτα Κίμων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, με ανθρωπιά, περνάνε σε μια νέα εποχή».

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου θα συζητηθεί επίσης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μια πρώτη συζήτηση «μιας διαπραγμάτευσης, η οποία αναμένεται να είναι μακρά». «Η Ελλάδα στηρίζει με επιμονή τις καίριες ευρωπαϊκές πολιτικές της συνοχής και της ΚΑΠ έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν απαραίτητοι πόροι προκειμένου αυτές οι εμβληματικές πολιτικές να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους μας» δήλωσε.